El fiscal general de Neuquén, José Gerez, y fiscales jefes mantuvieron una reunión con productores y representantes de la Sociedad Rural del Neuquén en Junín de los Andes. El encuentro tuvo como objetivo acercar al Ministerio Público Fiscal (MPF) a las demandas del sector agropecuario y avanzar en canales de comunicación para abordar situaciones que afectan a quienes trabajan en las zonas rurales.

La seguridad rural fue uno de los ejes centrales del intercambio, en un contexto en el que los productores plantean la necesidad de contar con respuestas ante hechos delictivos y conflictos que se producen en los establecimientos. La coordinación entre la Justicia, las fuerzas de seguridad y los representantes del sector aparece como una herramienta para mejorar la prevención y el abordaje de estas situaciones.

Productores rurales plantearon sus inquietudes sobre seguridad y conflictos que afectan a los establecimientos de la región.

También se abordaron problemáticas vinculadas con el uso del agua y los conflictos que pueden surgir en torno a la actividad productiva. Se trata de cuestiones relevantes para los establecimientos ganaderos y rurales de la provincia, donde el acceso a los recursos y la protección de la producción forman parte de las principales preocupaciones.

La reunión permitió intercambiar inquietudes y analizar la importancia de sostener un vínculo directo entre los productores y los funcionarios judiciales. La articulación institucional busca facilitar la comunicación de las demandas y mejorar la respuesta ante situaciones que requieren intervención de la Justicia.

El encuentro se realizó en el marco del trabajo del MPF para fortalecer su relación con distintos sectores de la comunidad. La instancia con la Sociedad Rural apunta a mantener abierto el diálogo y generar herramientas de cooperación para atender los desafíos de seguridad y convivencia que atraviesan las áreas productivas de Neuquén.