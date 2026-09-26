SEJuN endureció su postura tras los incidentes: “Ningún reclamo habilita la violencia”

La continuidad de las manifestaciones relacionadas con la causa que involucra a Alexandra Sabio y Claude Staicos generó un pronunciamiento del Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén. SEJuN advirtió que el traslado del conflicto hacia los edificios judiciales está provocando una situación cada vez más compleja para los trabajadores.

El sindicato sostuvo que los empleados están cumpliendo sus tareas en un escenario de incertidumbre sobre las condiciones de ingreso y salida de sus lugares de trabajo. Según planteó, no resulta admisible que deban presentarse en una dependencia sin saber si podrán retirarse normalmente al finalizar su jornada.

La preocupación aumentó después de que, según SEJuN, más de 50 trabajadores permanecieran por más de una hora dentro del Tribunal Superior de Justicia sin poder salir libremente. El gremio agregó que durante la protesta se produjeron insultos, agravios, amedrentamientos y lanzamiento de huevos.

SEJuN diferenció las funciones de los empleados de aquellas que corresponden a jueces y autoridades judiciales. En ese sentido, indicó que el personal de oficinas, secretarías y mesas de entradas no define las resoluciones ni controla los tiempos en que se adoptan las decisiones jurisdiccionales.

Ante este panorama, el gremio reclamó al Tribunal Superior de Justicia medidas inmediatas de seguridad en las dependencias donde puedan desarrollarse concentraciones. También solicitó a los magistrados intervinientes que utilicen las herramientas institucionales disponibles para avanzar con la causa dentro de las garantías establecidas.

El sindicato aclaró que defiende el derecho a la protesta, pero rechazó cualquier agresión contra trabajadores. Además, cuestionó las acciones atribuidas a dirigentes de la CTA Autónoma y otras organizaciones y anticipó que mantendrá sus reclamos gremiales mientras considere que no están garantizadas las condiciones seguras de trabajo.