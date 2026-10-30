Cómo será el nuevo pabellón de máxima seguridad que construyen en la cárcel de Cutral Co

La Unidad de Detención N.º 22 de Cutral Co avanza con la construcción de un nuevo pabellón de máxima seguridad que ya registra un 22% de ejecución. La obra forma parte del plan de infraestructura penitenciaria del Gobierno de Neuquén y busca ampliar la capacidad de alojamiento y reforzar las condiciones de seguridad del establecimiento.

El nuevo edificio tendrá más de 3.000 metros cuadrados cubiertos en su primera etapa y contará con 27 celdas: 12 estarán ubicadas en la planta baja, 14 en la planta alta y una será destinada al aislamiento. El proyecto también contempla siete garitas de vigilancia y un cerramiento perimetral de entre cuatro y seis metros de altura.

El edificio tendrá más de 3.000 metros cuadrados cubiertos y contará con 27 celdas distribuidas en dos plantas.

Para acelerar los trabajos se utiliza un sistema constructivo de premoldeados. La inversión prevista asciende a 11.872 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 365 días corridos. De acuerdo con el cronograma oficial, la finalización de esta primera etapa está estimada para abril de 2027.

Además, el proyecto prevé una segunda etapa que sumará otros 3.000 metros cuadrados, con el objetivo de continuar ampliando la infraestructura y la capacidad operativa de la unidad penitenciaria. La intervención se desarrolla dentro del predio actual del establecimiento, ubicado en Cutral Co.

Una segunda etapa prevé sumar otros 3.000 metros cuadrados para ampliar la capacidad operativa de la unidad penitenciaria.

La obra se enmarca en un programa provincial que incluye ampliaciones en distintas unidades de detención de Neuquén, Cutral Co y Zapala. La iniciativa apunta a incorporar nuevas plazas, mejorar las condiciones de alojamiento y generar espacios de trabajo más adecuados para el personal penitenciario.

En paralelo, la Unidad 22 cumplió 20 años de funcionamiento y realizó un acto para reconocer la trayectoria y el compromiso de quienes trabajan en la institución. La ceremonia fue encabezada por el jefe de la Policía del Neuquén, Carlos Tomás Díaz Pérez, junto con autoridades provinciales vinculadas a la prevención y la organización ciudadana.