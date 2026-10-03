El Soda Stereo Charly Alberti y la startup ReForest Latam impulsan la recuperación de bosques de araucarias en Neuquén

Los bosques de araucarias de Neuquén llegaron al centro de la escena nacional durante el 62° Coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata. Allí, el baterista de Soda Stereo y activista ambiental Charly Alberti presentó iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible y puso el foco en un proyecto que busca ayudar a recuperar áreas afectadas por incendios dentro del Parque Nacional Lanín.

La iniciativa se llama Regenerar Patagonia y es impulsada por ReForest Latam, una startup nacida en Tucumán que aporta herramientas tecnológicas para restaurar sectores dañados en la zona del lago Ñorquinco. El trabajo se integra al histórico Proyecto Pewen, que desde hace más de dos décadas investiga, conserva y restaura los bosques de araucarias en la región.

Ciencia y tecnología para ayudar a que el bosque vuelva a crecer

Aunque la imagen más llamativa del proyecto es la utilización de drones para dispersar semillas desde el aire, el proceso comienza mucho antes. Especialistas e investigadores realizan estudios ecosistémicos para determinar cuáles son las áreas prioritarias y qué estrategias de restauración son las más adecuadas para cada sector.

A partir de ese análisis se recolectan semillas nativas de genética local, que luego son encapsuladas mediante procesos biotecnológicos. Estas cápsulas incorporan bioestimulantes diseñados para mejorar las posibilidades de germinación y supervivencia de las futuras plantas.

Drones esparcirán semillas desde el aire en las zonas afectadas por incendios

Una vez completada esa etapa, los drones permiten llegar a lugares remotos o de difícil acceso, donde las tareas manuales resultan complejas. Posteriormente, el proyecto contempla un seguimiento permanente mediante monitoreos en terreno y herramientas tecnológicas que evalúan la evolución del ecosistema.

Más de 200 hectáreas para restaurar entre 2026 y 2027

El objetivo no se limita a lograr que nazcan nuevas araucarias. La meta es recuperar la biodiversidad, la estructura y las funciones ecológicas del bosque nativo, afectado por distintos incendios registrados en los últimos años.

Según informó ReForest Latam, el plan prevé intervenir más de 200 hectáreas durante 2026 y 2027, combinando conocimiento científico, innovación tecnológica y restauración ambiental a largo plazo.

La iniciativa también tomó visibilidad a través de las redes sociales de Soda Stereo, donde se difundieron detalles del proyecto y el trabajo conjunto que busca potenciar la regeneración natural de estos ecosistemas emblemáticos de la cordillera neuquina.

El compromiso ambiental de Charly Alberti con Neuquén

La participación de Alberti en proyectos ambientales tiene una trayectoria consolidada. El músico es fundador y director de R21 (Revolución 21 – Latinoamérica Sustentable), organización desde la que impulsa acciones vinculadas a la sustentabilidad y la lucha contra la crisis climática.

Además, en 2024, Alberti fue designado Embajador Regional de Buena Voluntad para América Latina y el Caribe por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en reconocimiento a su trabajo de concientización y acción ambiental.

El vínculo entre el baterista de Soda Stereo y los bosques de araucarias neuquinos no es nuevo. Durante la gira Gracias Totales, Alberti y Zeta Bosio promovieron acciones para compensar la huella de carbono generada por los espectáculos. Parte de ese trabajo incluyó la plantación de 2.000 araucarias destinadas a colaborar con la recuperación de áreas afectadas por incendios en la zona del lago Ñorquinco.

Ahora, esa relación se fortalece con una nueva etapa que combina ciencia, inteligencia artificial, biotecnología y drones para acompañar la recuperación de uno de los ecosistemas más representativos de la Patagonia.