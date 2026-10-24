Tarifa Neuquina: cómo anotarse y cuándo comenzará a aplicarse el descuento del 30% en la luz

Los usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) ya pueden inscribirse en la Tarifa Neuquina y acceder a un descuento del 30% en los cargos fijo y variable de sus boletas de electricidad. El beneficio comenzará a aplicarse en noviembre y la primera factura que llegará con la rebaja será la correspondiente a diciembre.

El trámite se realiza a través del formulario disponible en tarifaneuquina.neuquen.gob.ar. Para completar la adhesión, los usuarios deben ingresar tres datos y validar que quien realiza la solicitud sea una persona y no un sistema automatizado.

Una vez completado el formulario, si la persona es usuaria del EPEN recibirá un correo electrónico de confirmación y quedará registrada para acceder al beneficio. Las altas se procesan con corte el día 10 de cada mes.

De esta manera, quienes se inscriban hasta el 10 de noviembre tendrán el descuento aplicado en la factura que recibirán durante diciembre. La medida alcanzará a más de 96.000 usuarios residenciales, equivalente al 87% del total de usuarios atendidos por el EPEN.

El origen del beneficio y la renegociación hidroeléctrica

El gobernador Rolando Figueroa anunció la medida durante los festejos por el aniversario de Los Miches y explicó que el descuento es resultado de un proceso de negociación relacionado con las regalías hidroeléctricas.

“Todas las decisiones las vamos trabajando en silencio”, señaló el mandatario, y remarcó que la reducción del costo energético es uno de los objetivos de la Provincia. “Tenemos que apuntar a reducirlo todos los años”, afirmó.

Figueroa explicó que la clave estuvo en modificar el reconocimiento del valor de las regalías hidroeléctricas. Según detalló, anteriormente la Provincia compraba energía para abastecer a los neuquinos a un valor de referencia de 100, pero las regalías se reconocían solamente sobre el 30% de ese valor. Tras la renegociación, comenzaron a reconocerse sobre el 100%. “Dijimos: es una oportunidad para redistribuir esa regalía que ingresa entre todos los usuarios del EPEN”, explicó el gobernador.

Por qué el beneficio alcanza al EPEN

El mandatario señaló que el esquema contempla las particularidades del servicio que presta el EPEN, especialmente en localidades donde generar o distribuir electricidad tiene costos más elevados.

Explicó que el organismo abastece zonas donde no existen las mismas condiciones que en las grandes ciudades, como áreas rurales o localidades con generación aislada. En esos lugares, indicó, no funcionan las mismas economías de escala y el costo real del servicio puede ser mucho mayor.

Figueroa destacó el trabajo de las cooperativas eléctricas, pero sostuvo que las características del sistema del EPEN justifican que el beneficio se aplique sobre sus usuarios.

El descuento también alcanzará a sectores productivos

Además de los usuarios residenciales, el gobernador adelantó que la rebaja del 30% también se extenderá a establecimientos hoteleros y gastronómicos de la provincia, al igual que ocurre con algunas actividades industriales. “Vamos a continuar trabajando en promocionar la actividad económica”, afirmó Figueroa al referirse a la ampliación del beneficio.

La Tarifa Neuquina forma parte de una política más amplia que, según explicó el gobernador, incluye obras y acciones para disminuir los costos del sistema eléctrico provincial.

Entre los proyectos mencionó la generación térmica, el cierre del anillo norte y el abastecimiento de Villa La Angostura mediante una línea eléctrica propia. También destacó que la ampliación de la disponibilidad de gas a través del gasoducto Cordillerano permitirá reemplazar la generación con gasoil por generación con gas en esa localidad. “Estamos muy contentos de esta medida porque la venimos trabajando hace tiempo”, concluyó Figueroa.