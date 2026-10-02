La Legislatura de Neuquén comenzó a implementar los controles toxicológicos sorpresivos y aleatorios para los diputados, una metodología que busca poner en marcha lo establecido por la normativa aprobada previamente y cuya aplicación comenzó luego de que en agosto se resolvieran distintas interpretaciones sobre su instrumentación.

Sobre este tema habló Guillermo Monzani, diputado provincial por Fuerza Libertaria, durante una entrevista en el programa La segunda mañana que se transmite por AM550. El legislador explicó que los controles pueden realizarse tanto durante las reuniones de comisión como en las sesiones y que los diputados son convocados de manera aleatoria mientras desarrollan sus actividades.

Según detalló Monzani, el procedimiento se realiza mediante una muestra de orina y el resultado puede conocerse aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Además, señaló que los resultados no se hacen públicos por tratarse de información vinculada con la intimidad y la salud de cada legislador. En caso de un resultado positivo, explicó que existe la posibilidad de realizar una contraprueba mediante un análisis de sangre.

Durante la entrevista, el diputado también se refirió al financiamiento de obras de infraestructura vial mediante aportes adelantados de regalías de las operadoras petroleras. Explicó que el esquema contempla la devolución a partir del mes 30 y que el financiamiento previsto alcanza los 157 millones, con posibilidad de ampliarse aproximadamente un 15 por ciento ante eventuales variaciones de costos.

Los controles pueden realizarse durante reuniones de comisión o en medio de una sesión legislativa.

En ese sentido, Monzani destacó la necesidad de avanzar con infraestructura durante los próximos años y vinculó estas inversiones con la preparación de Neuquén para una etapa posterior a la producción de petróleo y gas. También fue consultado por el escenario electoral de 2027 y señaló que Fuerza Libertaria se encuentra analizando distintas alternativas, aunque primero deberá concretarse la convocatoria a elecciones.

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