El proyecto comenzó su camino en la Legislatura

La Legislatura de Neuquén empezó a analizar un proyecto de ley que propone implementar exámenes toxicológicos obligatorios para trabajadores del sistema de salud que se desempeñan en sectores críticos.

La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo provincial y ya tomó estado parlamentario. El expediente será tratado en la comisión de Desarrollo Humano y Social, donde comenzará el debate legislativo.

El proyecto alcanza tanto al sistema sanitario público como al privado.

Qué áreas del sistema de salud estarán alcanzadas

La propuesta apunta a profesionales y trabajadores que cumplen funciones en sectores donde la atención se desarrolla bajo condiciones de alta exigencia.

Entre las áreas incluidas figuran guardias hospitalarias, unidades de terapia intensiva, quirófanos, neonatología y sistemas de emergencias.

Se trata de ámbitos donde la atención médica se realiza en contextos de alta presión, con turnos prolongados y exposición constante a situaciones críticas.

Cómo serán los controles toxicológicos

El proyecto establece la creación de un sistema integral de evaluaciones toxicológicas con distintas instancias.

Entre ellas se contemplan controles al ingreso a funciones en áreas críticas, evaluaciones periódicas y aleatorias, análisis ante causas fundadas y procedimientos posteriores a incidentes relevantes.

La iniciativa plantea así un esquema permanente de seguimiento para quienes se desempeñan en esos sectores.

Garantías para el personal de salud

El texto del proyecto incorpora una serie de resguardos para los trabajadores alcanzados por la medida.

Entre ellos se incluyen la confidencialidad de la información, la protección de datos personales, el derecho de defensa y la posibilidad de solicitar contrapruebas.

Además, el procedimiento prevé instancias administrativas que aseguran el debido proceso en cada caso que deba evaluarse.

Programas de prevención y tratamiento

La iniciativa también contempla un enfoque sanitario para abordar situaciones vinculadas al consumo de sustancias.

El proyecto reconoce las adicciones como problemáticas de salud y prevé la creación de programas provinciales de prevención, asistencia y rehabilitación destinados específicamente al personal del sistema sanitario.

Estos programas incluirían mecanismos de acompañamiento y la posibilidad de reintegración laboral cuando resulte posible.

Un nuevo esquema en análisis

El proyecto se basa en regulaciones existentes en otras actividades donde la seguridad de terceros es un aspecto central.

Con su ingreso formal a la Legislatura, la propuesta comenzó su etapa de análisis y debate para definir cómo se implementará el sistema de evaluaciones dentro del sistema de salud de Neuquén.