La temporada invernal aún no se quiere ir de la cordillera neuquina y en Copahue trabajan intensamente para despejar los caminos hacia sus tradicionales Termas antes de que comience la temporada.

Según el intendente Oscar Mansegosa, estiman inaugurar la temporada el primero de diciembre, pero mientas tanto se están encargando de quitar la nieve que ha quedado de las últimas nevadas en las rutas y caminos, dificultando el paso de turistas.

Aunque la ruta está abierta, Vialidad está aprovechando para quitar la nieve de las banquinas y ampliarla aún más.

Mansegosa explicó en diálogo con La Primera Mañana por AM550 que "estamos liberando las calles en Copahue, así el EPEN, el EPAS y los demás organismos ya pueden comenzar a tirar las líneas, dar energía a los distintos establecimientos, incluidos los oficiales, y el EPAS con la tarea de agua y redes cloacales y demás."

Esto se debe a que, cuando llega el invierno en Copahue, EPEN retira sus líneas de energía eléctrica, ya que la ciudad se congela por completo y sino el servicio se daña, incluidos medidores.

En el caso de los establecimientos que siguen funcionando, cuentan con líneas subterráneas donde, si las condiciones lo permiten, la energia se mantiene todo el año, aunque en la mayoría no sucede.

Siendo mitad de noviembre destacan que aún quedan muchos montones de nieve. "Hay algunos sectores que todavía hay unos muy buenos bardones", manifestó el intendente y se describe que la altura de la nieve sobrepasa los vehículos en la banquina, llegando hasta casi tres metros al costado del camino.

"Se está acondicionando, las termas, el Ente Provincial de termas, reparando todos los baños, todos los años hay que hacerle mantenimiento", y agregó que se hará una cobertura sobre el techo actual de baño terapia.

"En buena hora la decisión del gobierno de la provincia de haber licitado esa muy importante obra para poder preservar el complejo actual y trabajando también, ya saben que el gobernador lo ha anunciado, ampliación del complejo termal en algunos sectores que por la demanda son insuficientes", expresó Mansegosa.

El intendente aprovechó para destacar que ya hay reservas y espacios vendidos tanto en hotelería como gastronomía, por lo cual se posicionan frente a lo que sería una temporada positiva.

Si bien los precios de los baños termales han mostrado un incremento, siguen siendo accesibles y hay alojamiento para distintos bolsillos según qué tipo de servicio se desee.

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