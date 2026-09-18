Villa La Angostura quiere tener un Super Étendard que haya participado de la Guerra de Malvinas como parte de un monumento permanente de homenaje a los veteranos y caídos del conflicto. El intendente Javier Murer formalizó el pedido para gestionar ante las autoridades correspondientes la asignación de una aeronave de la Aviación Naval que pueda ser destinada a un espacio conmemorativo ubicado junto al río Correntoso.

La iniciativa contempla emplazar el avión en el mirador situado en la cabecera oeste del puente sobre el río Correntoso, a pocos metros de la Ruta Nacional 40 y en dirección hacia Villa Correntoso. Se trata de un punto de circulación y de acceso a la localidad, cercano además al corredor que conduce hacia el paso internacional Cardenal Samoré.

El proyecto es impulsado por organizaciones vinculadas con veteranos de guerra y familiares de los caídos en Malvinas, con el acompañamiento del Municipio. El objetivo es que el lugar no sea solamente un monumento, sino también un espacio destinado a mantener viva la memoria histórica y acercar a vecinos y visitantes a una parte de la historia argentina.

Inicialmente se habían evaluado dos posibilidades: incorporar un Super Étendard de la Aviación Naval o un A-4 de la Fuerza Aérea Argentina. Finalmente, la solicitud formal se orientó hacia un Super Étendard que haya tenido participación en la Guerra de Malvinas.

En caso de concretarse la asignación, la aeronave deberá estar desmilitarizada y sin capacidad operativa, debido a que su destino será exclusivamente histórico, educativo y conmemorativo.

El pedido realizado por el jefe comunal constituye uno de los pasos administrativos necesarios para avanzar con el proyecto. Además, la iniciativa deberá continuar su tratamiento institucional en el Concejo Deliberante de Villa La Angostura, donde se prevé impulsar una declaración de interés municipal.

El avión que quedó ligado a la historia de Malvinas

La elección del Super Étendard no es casual. La aeronave quedó estrechamente vinculada con algunas de las acciones más recordadas de la Aviación Naval Argentina durante la Guerra de Malvinas.

La Argentina había adquirido 14 Super Étendard a Francia y recibió los primeros cinco entre 1980 y 1981. Esas cinco aeronaves fueron utilizadas durante el conflicto de 1982, integradas a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque.

El episodio más conocido ocurrió el 4 de mayo de 1982, cuando dos Super Étendard armados con misiles AM-39 Exocet atacaron al destructor británico HMS Sheffield. La operación fue coordinada con un avión Neptune de exploración, que detectó y siguió al buque y transmitió la información necesaria para orientar a los aviones de ataque.

Los Super Étendard despegaron desde la Base Aeronaval Río Grande. Los pilotos fueron el capitán de corbeta Augusto Bedacarratz y el teniente de fragata Armando Mayora. El ataque provocó graves daños al Sheffield, que posteriormente se hundió durante su remolque.

La operación quedó registrada además por la combinación entre un avión explorador y los aviones de ataque, una modalidad que la Armada Argentina destaca como un hito dentro de las operaciones aéreas navales.

El ataque al Atlantic Conveyor

Los Super Étendard volvieron a tener un papel destacado el 25 de mayo de 1982, cuando una nueva sección de la escuadrilla atacó a la flota británica.

Los aviones fueron piloteados por el capitán de corbeta Roberto Curilovic y el teniente de navío Julio Barraza. Después de recibir información sobre la ubicación de la flota y realizar reabastecimiento en vuelo, los pilotos se aproximaron a muy baja altura y lanzaron sus misiles Exocet.

Los misiles alcanzaron al portacontenedores SS Atlantic Conveyor, que transportaba material y helicópteros destinados a las operaciones británicas. El buque terminó hundiéndose días después.

Una misión que quedó marcada por los caídos

El último de los grandes episodios protagonizados por los Super Étendard durante la guerra ocurrió el 30 de mayo de 1982, en una operación conjunta con aviones A-4C de la Fuerza Aérea Argentina contra el portaaviones británico HMS Invincible.

Dos Super Étendard participaron en la misión y lanzaron un misil Exocet contra la zona donde se encontraba el portaaviones. Detrás de ellos avanzaron cuatro A-4C. Durante el ataque murieron los primeros tenientes José Daniel Vázquez y Omar Jesús Castillo.

La operación y sus protagonistas forman parte de la historia que quedó asociada a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, unidad que recibió la distinción "Honor al Valor en Combate" por su actuación durante la Guerra de Malvinas.