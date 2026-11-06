Villa La Angostura tendrá un importante avance en infraestructura urbana con la ejecución de 100 cuadras de pavimento y otras intervenciones estratégicas que demandarán una inversión superior a los 30.800 millones de pesos. El compromiso quedó establecido en un convenio de cooperación y financiamiento firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Javier Murer.

El acuerdo contempla cinco grandes proyectos y forma parte del trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios. De las 100 cuadras de asfalto previstas, 18 ya fueron inauguradas. Durante la presentación, Figueroa destacó que la ejecución de estas obras requiere avanzar previamente con los servicios básicos para garantizar el desarrollo de la infraestructura vial.

La ciclovía conectará el centro de Villa La Angostura con Puerto Manzano a través de un recorrido de 6,5 kilómetros.

Uno de los trabajos principales será la intervención del boulevard Quetrihué y su continuidad por calle Amancay. El proyecto contempla aproximadamente 9.000 metros de pavimento y cordón cuneta, además de la instalación de redes cloacales, conexiones domiciliarias, desagües pluviales y cruces para futuros servicios.

El plan también incluye una ciclovía familiar de 6,5 kilómetros que conectará el centro de Villa La Angostura con Puerto Manzano. El corredor contará con una bicisenda, una senda peatonal y un puente sobre el río Bonito. A su vez, se pondrá en valor la reserva urbana Laguna Calafate, con senderos, pasarelas, miradores, iluminación, señalética ambiental y trabajos para mejorar la calidad del agua.

La reserva urbana Laguna Calafate será puesta en valor con senderos, pasarelas, miradores y vegetación nativa.

Entre las intervenciones previstas se encuentra además la construcción de un puente peatonal sobre el río Correntoso y la pavimentación de 37 cuadras con cordón cuneta en el barrio El Once. Estas iniciativas se incorporan a un programa general de 45 obras para la localidad: 10 ya fueron finalizadas, 11 están en ejecución y otras 24 todavía deben comenzar. El objetivo es que durante el verano haya 35 trabajos en distintas etapas de desarrollo.

Figueroa sostuvo que las inversiones buscan revertir las carencias históricas de infraestructura que condicionaron el crecimiento de distintas comunidades neuquinas. “Nuestra obsesión es poder terminar con esa deuda que nosotros teníamos de infraestructura”, expresó el gobernador, quien también remarcó la voluntad de continuar firmando nuevos acuerdos para ampliar las obras de pavimentación.