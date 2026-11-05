El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció un conjunto de beneficios impositivos que comenzarán a aplicarse durante 2027 y alcanzarán a familias, pequeñas y medianas empresas y contribuyentes cumplidores. El paquete contempla descuentos en impuestos provinciales, reducción de alícuotas, facilidades para cancelar deudas y la suspensión de embargos por varios meses. Los anuncios se realizaron durante una presentación de gestión en San Martín de los Andes.

Uno de los beneficios estará destinado a quienes hayan cumplido con sus obligaciones tributarias durante 2026: recibirán una bonificación del 25% en el Impuesto Inmobiliario correspondiente a 2027. Además, las pymes que hayan pagado en tiempo y forma el Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante este año podrán acceder a un crédito fiscal de hasta el 20%, que podrán utilizar como pago a cuenta de cualquier tributo provincial.

Las pymes que hayan pagado Ingresos Brutos durante 2026 podrán recibir un crédito fiscal de hasta el 20%.

Para quienes mantienen deudas con el fisco, el Gobierno pondrá en marcha un plan de regularización que permitirá financiar las obligaciones pendientes en hasta 36 cuotas. El régimen contempla la condonación de hasta el 100% de los intereses y de las multas que todavía no se encuentren firmes. A esto se suma la suspensión de los embargos para familias y pymes hasta el 30 de junio de 2027, con el objetivo de darles más tiempo para ponerse al día.

El paquete también incluye una reducción de la carga tributaria para distintas actividades económicas. Según detalló Figueroa, más del 83% de las empresas tributarán una alícuota del 2% en Ingresos Brutos. Además, el impuesto provincial correspondiente al Régimen Simplificado de Monotributo tendrá una reducción de hasta el 50% para las primeras cuatro categorías. Los beneficios alcanzarán también a sectores como hotelería, gastronomía y profesionales independientes.

La Provincia también anunció reducciones de alícuotas y exenciones impositivas para familias y distintos sectores económicos.

Por otra parte, se incorporarán exenciones del Impuesto de Sellos para los préstamos personales y los contratos de alquiler destinados a vivienda. La medida apunta a reducir los costos asociados al financiamiento y al acceso a una casa. El Gobierno provincial busca que el conjunto de herramientas alivie la presión tributaria sobre las familias y las empresas, al mismo tiempo que incentive el cumplimiento de las obligaciones fiscales.