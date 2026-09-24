Villa Pehuenia Moquehue será escenario el 10 y 11 de octubre de 2026 de la primera edición de A LA MESA!, una feria que reunirá a productores, elaboradores, cocineros, artesanos y artistas locales en el Muelle Turístico, frente al lago Aluminé.

Durante las dos jornadas habrá degustaciones, presentaciones, maridajes, gastronomía, artesanías y música en vivo. La propuesta incluirá desde cervezas artesanales, gin y vermut hasta pastas, pescados, quesos, embutidos, productos elaborados con piñón, alfajores y helados.

Uno de los principales atractivos será una gran mesa de unos 15 metros de largo, que será intervenida en vivo por artistas locales durante el desarrollo de la feria. Los distintos módulos comenzarán como piezas individuales y terminarán conformando una única obra colectiva.

Una mesa de 15 metros será la protagonista

La instalación artística busca convertir un elemento cotidiano en el símbolo central del encuentro.

Durante las dos jornadas, los artistas irán trabajando sobre la superficie de la mesa con trazos, formas y colores, de manera que cada intervención se conecte con la siguiente.

La transformación podrá ser observada por vecinos y turistas mientras recorren la feria. Una vez terminada, la obra continuará formando parte de futuras ediciones de A LA MESA!, según la propuesta presentada para el evento.

El concepto también apunta a recuperar el sentido social de compartir una mesa: productores, cocineros, visitantes y vecinos reunidos alrededor de los sabores que identifican al destino.

Qué se podrá probar en A LA MESA!

La propuesta gastronómica tendrá una oferta amplia y vinculada con productos regionales.

Entre las opciones anunciadas aparecen:

Cervezas artesanales

Gin y vermut

Pastas

Pescados

Quesos

Embutidos

Productos elaborados con piñón

Alfajores

Helados

Distintas propuestas gastronómicas locales

La gastronomía estará acompañada por artesanías, expresiones artísticas y música en vivo, con el paisaje del lago Aluminé como parte de la experiencia.

La combinación permite que A LA MESA! funcione no solamente como una feria de alimentos, sino también como una propuesta de turismo gastronómico y cultural.

Villa Pehuenia tiene una identidad gastronómica consolidada

La llegada de esta nueva feria se suma a una historia gastronómica que Villa Pehuenia Moquehue viene construyendo desde hace años.

La localidad fue declarada Capital de la Gastronomía Neuquina mediante la Ley Provincial N.º 3093. La norma fue sancionada por la Legislatura del Neuquén en noviembre de 2017 y estableció formalmente esa denominación.

El reconocimiento está vinculado con el desarrollo de productores, cocineros y emprendimientos gastronómicos de la localidad, además de la trayectoria del Festival del Chef Patagónico.

Ese festival nació en 2005 y con el paso de los años se convirtió en uno de los principales encuentros gastronómicos de la provincia. En 2022 obtuvo el rango de Fiesta Nacional y en 2026 celebró su vigésima edición.

La experiencia acumulada en torno al festival permite entender el contexto en el que aparece ahora A LA MESA!: una propuesta que pone el foco en los productores y elaboradores locales y busca mostrar qué hay detrás de cada producto.

Una nueva propuesta para el calendario turístico

A LA MESA! también puede leerse dentro de una estrategia más amplia de Villa Pehuenia Moquehue para fortalecer su oferta durante distintas épocas del año.

La documentación oficial de la localidad señala que la gastronomía ocupa un lugar central dentro de su calendario de eventos y en la construcción de su identidad turística.

En ese sentido, la nueva feria suma una propuesta para octubre, un mes que forma parte de los períodos de temporada baja o media identificados históricamente en el destino.

El objetivo no pasa solamente por atraer visitantes durante las dos jornadas, sino también por dar visibilidad a quienes producen, cocinan y crean en la localidad.

El antecedente del Festival del Chef Patagónico

La nueva propuesta tendrá además un antecedente cercano: durante mayo de 2026, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico reunió nuevamente a vecinos, turistas, chefs y productores en Villa Pehuenia.

La vigésima edición incluyó cocina en vivo, productos regionales, música y distintas actividades gastronómicas. Mejor Informado registró entonces una fuerte convocatoria y ocupación turística en la localidad.

A LA MESA! tendrá una escala y una identidad diferentes, pero comparte una característica: colocar a la gastronomía regional como una forma de mostrar el territorio.

Una feria que busca contar quiénes están detrás de cada producto

Más allá de la oferta gastronómica, el eje de A LA MESA! estará puesto en las personas que producen y transforman los alimentos.

La propuesta plantea así una experiencia en la que el visitante no solamente pueda probar un producto, sino también conocer parte del trabajo, la identidad y las historias que existen detrás de aquello que llega a la mesa.

Ese componente puede convertirse en uno de los rasgos distintivos de la feria: conectar producto, territorio, gastronomía y cultura en un mismo espacio.

La primera edición se desarrollará el 10 y 11 de octubre y permitirá conocer cómo responde el público a una propuesta que combina la identidad gastronómica de Villa Pehuenia con arte y encuentro frente al lago.