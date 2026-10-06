Villa Pehuenia sorprendió en el invierno 2026: alcanzó un 82% de ocupación y recibió más de 18 mil turistas

Villa Pehuenia-Moquehue se destacó durante la temporada de invierno 2026 por el crecimiento registrado en sus niveles de ocupación, que alcanzaron un promedio del 50 % entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, 23 puntos porcentuales por encima del mismo período del año pasado. El destino recibió 18.182 turistas, contabilizó 74.612 pernoctes y generó un consumo turístico superior a los $19.755 millones. Su mejor registro se alcanzó los días 25 y 26 de julio, con un 82% de ocupación.

“Creo que Villa Pehuenia fue el destino más concurrido de este invierno”, señaló el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, al realizar un balance de la temporada, y destacó que junto con Caviahue fueron “los dos centros turísticos que más gente recibieron”. Explicó que ambos destinos llegaron a registrar niveles de ocupación cercanos al 65 y 70% en algunos momentos de la temporada.

Para Sciacchitano, el desempeño de Villa Pehuenia-Moquehue estuvo acompañado por el trabajo realizado en el producto nieve. “No fue casualidad, se ha hecho mucho trabajo también en Batea Mahuida”, afirmó, y valoró especialmente el proceso llevado adelante por la comunidad Puel, responsable de la administración del centro de esquí. Según explicó, se trabajó en la jerarquización de los servicios y en mejorar las prestaciones ofrecidas durante toda la temporada.

El comportamiento de los restantes destinos cordilleranos también mostró resultados positivos, aunque con variaciones. Caviahue registró una mejora de 9 puntos porcentuales respecto de 2025, San Martín de los Andes creció 2 puntos y Villa la Angostura mantuvo un registro similar al del año anterior. A su vez, la ciudad de Neuquén cumplió un rol como destino de apoyo, con un crecimiento de 12 puntos porcentuales y picos del 90% de ocupación durante los primeros días de julio.

En cuanto al comportamiento de la nieve, el subsecretario señaló que las precipitaciones llegaron más tarde de lo esperado, aunque desde fines de julio se registró una buena cantidad de nieve que permitió extender la temporada.





