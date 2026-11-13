Zapala vive un fin de semana a puro sabor con la tercera edición del Festival Patagónico de la Empanada, que este año suma como novedad el Campeonato de la Pizza. La propuesta se desarrolla del 13 al 15 de noviembre en el Paseo de la Estación, con competencias gastronómicas, degustaciones, clases de cocina y espectáculos musicales para vecinos y visitantes.

El chef patagónico Juan Solorza, a cargo de la organización del festival, brindó detalles en el programa La Segunda Mañana que se transmite por AM550. Según explicó, la jornada inaugural comenzó con el Campeonato de la Pizza, que cuenta con 18 competidores distribuidos en dos categorías: fugazzeta y pizza patagónica de autor. Además, el público puede degustar las preparaciones y participar de las actividades previstas durante el día.

Diez integrantes conforman el jurado que tendrá a su cargo la evaluación de las distintas variedades de empanadas.

La programación continuará el sábado y el domingo con las competencias de empanadas, que tendrán categorías dedicadas a la empanada neuquina y la empanada patagónica. Para la evaluación se conformó un jurado de diez integrantes, con cinco personas destinadas a cada categoría, que deberán probar las elaboraciones de todos los participantes.

Solorza destacó que uno de los objetivos del encuentro es fortalecer la identidad gastronómica de la región a través de los ingredientes y las recetas tradicionales. En ese sentido, señaló que en Neuquén se utilizan especialmente productos locales como el chivo del norte neuquino y la trucha de los lagos, dos proteínas que aportan características propias a las empanadas de la provincia.

Juan Solorza, chef patagónico y organizador del festival, destacó la importancia de revalorizar los sabores y productos regionales.

El organizador también remarcó la importancia de recuperar ingredientes y preparaciones vinculadas con la historia regional. Recordó que antiguamente se utilizaban productos como el ñaco, el trigo tostado y el piñón, y sostuvo que cocineros y cocineras trabajan para darles nuevamente protagonismo en la gastronomía patagónica. Durante las tres jornadas habrá además clases de cocina y propuestas musicales, entre ellas la presentación de Cuti Carabajal.

Agenda de actividades:

El sábado 14, desde las 11, será el turno del Campeonato de la Empanada, que tendrá las categorías Empanada Neuquina y Empanada Patagónica de Autor. La programación gastronómica continuará a las 19.30 con la clase magistral “Pizzas con Historia”, a cargo de maestros de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE). La noche tendrá una destacada presencia folklórica y popular: a las 22 actuarán Cuti y Roberto Carabajal; a las 23, Los Charritos Tropicales; a la medianoche, Los Ruiseñores de la Frontera, y a la 1, Sele Vera y Los Pampas.

Cuti y Roberto Carabajal serán parte de la propuesta musical del Festival Patagónico de la Empanada, con una presentación que sumará folklore y música popular a las jornadas gastronómicas de Zapala.

La última jornada, el domingo 15, comenzará a las 11 con las competencias de las categorías Empanada Nacional de Famaillá y Empanada Federal. Por la tarde, a las 18.30, las campeonas de ediciones anteriores Graciela Caffa, Brenda Ottonelli y Cinthia Corradini compartirán la clase “Campeones Festival Patagónico”. A las 19.15 se realizará la charla “Leyendas de la Empanada”, con Madame Papin, Chacha Vicario y Valeria Velázquez, y a las 20 tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores de los certámenes.

La música también acompañará el cierre del encuentro, con las presentaciones de Modo Kuarteto, Corazón Ranchero y Los Chama de Cristal. De esta manera, el festival despedirá tres días de actividades en los que la cocina será el punto de encuentro entre distintas culturas y tradiciones, con recetas, técnicas y sabores que representan a diferentes regiones del país.

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