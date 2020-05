La primera dama y un tapaboca que llamó la atención

View this post on Instagram

Fuimos recibidos junto a @alferdezok por el Gobernador de la Provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. Conocimos la Feria de productos artesanales, donde se nos entregou0301 un ticket para adquirir productos en forma de trueque. Luego nos dirigimos a las nuevas instalaciones de la Unidad de Salud, lugar que fue planificado para cubrir las necesidades sanitarias de las personas consideradas inimputables por la justicia misionera. Se realizou0301 el corte de cinta y el descubrimiento de la placa. Finalmente asistimos a la Residencia del gobernador donde se firmaron convenios, y junto a Alberto Fernau0301ndez dieron una conferencia de prensa.