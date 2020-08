Un chancho asaltó a una mujer en cuarentena

Ver para creer. Y escuchar para entender. Pasó en Bahía Blanca y recorre las redes. Se trata de un video grabado por un espectador de lujo que disfrutó ver cómo un chancho atacaba a una mujer arriba de su camioneta.

En las imágenes se puede observar cómo el cerdo husmea el rodado, en tanto que la conductora lo enfoca con su celular desde la ventanilla.

“Ay, me muero, me muero. No sé qué hacer“, gritaba eufórica la conductora. Luego de varios segundos sin poder evadir al porcino, sostuvo: “Por favor, bueno, llamo al 911”.

Se sospechaba que se había escapado de la Escuela de Agricultura y Ganadería pero desde el medio local La Brújula 24 se negó esta información.

No conforme con atacar a la mujer, el chancho interceptó más tarde a un móvil policial. Esto ocurrió en una estación de servicio ubicada en Cabrera y Pilmayquén, también quedó registrado en una filmación.