Encuentran la forma de degradar el plástico más rápido

Científicos desarrollaron una súper enzima capaz de degradar el plástico hasta seis veces más rápido que la enzima PETasa creada en 2018, por el mismo grupo de investigadores de la Universidad de Portsmouth a partir del descubrimiento de una bacteria come plástico, encontrada en un centro de reciclaje de desechos en Japón, en 2016.

La primera enzima, diseñada en 2018, es capaz de descomponer el tereftalato de polietileno (PET) en sus componentes básicos en unos cuantos días aproximadamente, lo que presenta una oportunidad de reciclar el plástico infinitamente y reducir la contaminación con plástico en el mundo, aportando a la reducción de los gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global.

Noticias Relacionadas El factor climático que disminuye la propagación del virus

La enzima, creada en un laboratorio, fue capaz de disolver el plástico hasta 20% más rápido, en comparación con otros métodos.

De acuerdo a un comunicado publicado por la Universidad de Portsmouth el 28 de septiembre de 2020, los científicos han mezclado esta enzima con una segunda, llamada MHETasa encontrada en las mismas bacterias come plástico de Japón, capaz de degradar aún más el PET.

Según el estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, al mezclar ambas enzimas se consiguió degradar el plástico al doble de velocidad que la PETasa y, con la ingeniería de una conexión entre las dos enzimas con el objetivo de crear una súper enzima, esta velocidad se triplicó.

Esto permite que los plásticos se fabriquen y reutilicen sin cesar, lo que reduce nuestra dependencia de recursos fósiles como el petróleo y el gas, menciona la Universidad de Portsmouth en su comunicado.