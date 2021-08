El gobierno le da la razón a los carpinchos

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se refirió esta mañana a la presencia de carpinchos en la urbanización Nordelta, en el Municipio bonaerense de Tigre, y afirmó que "es una manera en que la naturaleza le devuelve a las personas el daño que le hacen con emprendimientos inmobiliarios".



"Es sorprendente la imaginación popular y evito los memes sobre este tema. Yo creo que es una manera en que la naturaleza le devuelve a las personas el daño que le hacen", dijo la Ministra en diálogo con Radio 10. Además, sostuvo que los animales están "buscando agua" tras conocerse denuncias de vecinos de un barrio privado de Nordelta sobre ataques de carpinchos a mascotas, residencias o destrozos en jardines.



"Todos sabemos del daño ambiental que producen ese tipo de emprendimientos inmobiliarios y las dificultades que han tenido los jueces y juezas probas para detener esos emprendimientos, y eso me consta, a todos nos consta", añadió Frederic.



La titular de la cartera de Seguridad sostuvo que la presencia de carpinchos en barrios cerrados de Nordelta, que están construidos sobre zonas de humedales, "es un poco la factura que pasan". Además, indicó que por la bajante del río Paraná "esos animalitos están buscando agua, que no tienen en otro lado".



Finalmente, recomendó a los vecinos de Nordelta "encontrar la forma de compensar el daño que hacen, en lugar de alarmarse por los carpinchos".



En esa línea, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aseguró el jueves que el avance de la urbanización sobre los humedales, como ocurre en el caso de Nordelta, afecta a la fauna nativa de manera directa y que, como consecuencia de esa situación, especies como el carpincho "han quedado excluidos de su ecosistema".



"Los carpinchos son animales que viven en zonas de humedales, son herbívoros y no representan ningún peligro para las personas u otras especies en tanto no son predadores", indicó el Ministerio a través de una serie de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter.