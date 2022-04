Se realizó un tratamiento ocular y su rostro quedó irreconocible

Una mujer de 40 años, decidió hacerse una cirugía estética, para tratar sus párpados caídos, pero no salió bien y toda su cara se hinchó. Pagó más de mil dólares al someterse a una terapia de fibroblastos de plasma. El hecho ocurrió en Northampton, East Midlands (Inglaterra), y luego de que Mariana Janse de 40 años difundiera sus fotos en las redes su historia se viralizó.

La terapia de fibroblastos de plasma se centra en un dispositivo que envía una corriente eléctrica de alta frecuencia a través de la piel para estimular la regeneración de los tejidos. Esperaba que "se tomara algunos años libres" y se hizo el tratamiento antes de la noche de padres en la escuela de su hijo de 13 años.

Pero después del tratamiento empeoró y su rostro se hinchó, y cuando fue a la escuela, su hijo no pudo reconocerla. "Quería tomarme un par de años libres, con la esperanza de que pareciera que estaba cumpliendo 35 años en lugar de 41. Tengo los párpados muy caídos en la parte superior y literalmente cuelgan de mis pestañas y puedo verlo, así que no es solo mirarlo, literalmente me molesta por mi visión. También tengo exceso de piel y círculos oscuros debajo de los ojos, así que esperaba que eso ayudara a tensar un poco la piel porque es difícil maquillarse porque hay mucha piel. Justo después tenía la piel roja y pequeños puntos, pero cuando me desperté a la mañana siguiente estaba muy, muy hinchada", contó en un medio local.

"El segundo día me desperté, estaba súper hinchado en todas partes, arriba y abajo, y luego, a medida que avanzaba el día y al día siguiente, la hinchazón se mantuvo, pero luego mis ojos también se pusieron bastante caídos. Sabía lo que esperaba, pero aún así fue un shock despertarme y darme cuenta de 'tengo que ir a la noche de padres y enfrentarme a los maestros de mi hijo con ese aspecto'.Los maestros me preguntaron si tenía una reacción alérgica y dije 'no, solo estoy tratando de parecer más joven'".