Se viene la lluvia a Neuquén, ¿Qué puedo ver en Netflix?

En la provincia de Neuquén hay alerta meteorológico por intensas lluvias y ráfagas de viento, por ese motivo la noche va a estar ideal para comer algo calentito, después preparar unos ricos pochoclos para sentarse frente al televisor y comenzar a mirar las series y películas más recomendadas que Netflix estreno este último mes.

En Mejor Informado, realizamos una selección para que todos los suscriptores del gigante del streaming no se pierdan nada y no caigan en el dilema de no saber qué ver dentro del inmenso catálogo que posee la plataforma.

Sin Novedad en el Frente

La alemana es una de las vistas en Netflix porque fue la ganadora del Oscar 2023 como como mejor película internacional y se quedó con otros tres premios de la academia. Relata los horrores de la guerra desde el punto de vista de un joven soldado y su sinopsis oficial reza: "Cuando Paul, de 17 años, se une al frente occidental en la Primera Guerra Mundial, su entusiasmo se derrumba rápidamente ante la dura realidad de la vida en las trincheras".

Ya era hora

Es una película italiana de comedia y drama fantástico que se estrenó el 16 de marzo y se posiciona como la número 1 del Top 10 de Netflix. La misma cuenta la vida de Dante, un hombre adicto al trabajo de mediana edad que accidentalmente besa a una mujer de nombre Alice, que tiene el mismo vestido que su novia. Desde ese momento se comprometen, se van a vivir a la misma casa y son muy felices. Pero las cosas se tornan un poco difíciles en el camino, ya que el tiempo le comienza a jugar una mala pasada.

Ruido mental

Llegó a la plataforma el 17 de marzo y desde ese día la calificaron como una de las mejores películas del 2023. Es una producción belga de drama e intriga que cuenta la vida de Matt, un influencer y padre de un bebé que descubre un oscuro secreto del pasado de su padre. Eso lo lleva a iniciar una investigación con la que abrirá una caja de secretos y revelará más dramas familiares de los previstos.

¿De quién huimos, mamá?

Esta serie de producción turca apuesta por el suspenso y el drama. A través de siete capítulos presenta al mundo la historia marcada por el ininterrumpido escape de una madre y su hija adolescente, y la casi enfermiza relación que las une.

El agente nocturno

Creada por Shawn Ryan, esta serie de 10 episodios relata la historia de Peter Sutherland (Gabriel Basso), un agente del FBI que debe enfrentar un complot mundial. La historia tiene como punto de partida la noche en que Peter viaja en el metro de la ciudad de Washington y descubre que un desconocido dejó una bomba.

Ciudad invisible

Esta producción brasilera está de vuelta en Netflix con su segunda temporada con cinco episodios. Debutó hace dos años para mostrar la historia de Eric (Marco Pigossi), un agente de la Policía Ambiental de Río de Janeiro que, tras la pérdida de su esposa, se enfrenta a extraños hechos bélicos en el Amazonas junto a su hija y su novia.