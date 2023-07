Ganó la lotería hace 10 años y todavía no le dijo a su familia

El fin de semana pasado, en Estadios Unidos se dio a conocer un caso muy curioso, ya que un hombre que vive en California, confesó que hace 10 años ganó 55 millones en la lotería y hasta el día de hoy, no le contó a nadie ni siquiera a su familia.

El insólito caso se hizo conocido porque el hombre envió una carta al diario Daily Star, en donde se autodenominó como un “ganador de muy bajo perfil’ y le preguntó al periodista Quentin Fottrell, si estaba equivocado al guardar sus millones para sí mismo.

En la carta el millonario contó que quiso esconder su fortuna de su familia, asegurando que muchos de ellos le habrían exigido grandes sumas de dinero. “Sé que mis padres no habrían pedido nada, pero mi hermana me habría dicho que donara la mitad a su iglesia. No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización”, explicó

A pesar de que la suma millonaria que ganó le cambiaría la vida para siempre dijo que solo había comprado un "camión nuevo y una casa". “Les dije a mi familia que estaba alquilando la casa para que no sospecharan ¿Me equivoqué al no decírselo a nadie?”, le preguntó a Fottrell.

El hombre quiso mantener en secreto su premio de lotería

Pasados 10 años de convertirse en millonario en el escrito explicó que ahora tiene 67 años y “estoy muy cómodo con mi vida. No gasto mucho. No tengo hijos y mis padres fallecieron”.

Con respecto a la relación que tiene con su hermana indicó que “hace más de 10 años que no la veo, porque no me gusta ella ni su esposo, por eso escondí el dinero”. “Espero que ella no tenga idea de dónde vivo. Además, mis padres la sacaron de la casa antes de morir. Ella trató de hacer algunas cosas horribles a nuestros padres, lo que logré detener”, finalizó.

La carta fue respondida por el periodista Fottrell, quien le contestó que estaba de acuerdo con la decisión que había tomado y le dijo que “no veo nada malo en vivir tu vida de la manera que quieres vivirla, y resistir el impulso de compartir las noticias con cualquiera, incluso y especialmente con tu familia”.

Fottrell dijo que estaba sorprendido de que haya podido mantener su anonimato durante tanto tiempo, sobre todo porque los nombres de los ganadores de la lotería son parte del registro público en Estados Unidos. Además, admiró que haya podido tener privacidad con su dinero durante toda una década.

Ya pasaron dos años desde que el hombre le envió la carta al diario y no está claro si el escritor anónimo alguna vez confesó a su familia sus ganancias, o si continuó disfrutando de su nueva riqueza en paz.