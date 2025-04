Cómo se trabajará el 2 de mayo en Argentina: ¿Es feriado o día no laborable?

A medida que se acerca el mes de mayo de 2025, muchos argentinos comienzan a preguntarse cómo se organizará el trabajo durante los días cercanos al Día del Trabajador. Uno de los puntos que genera más dudas es el viernes 2 de mayo, fecha que aparece como una oportunidad ideal para extender el descanso. Sin embargo, no todos los trabajadores podrán disfrutarlo de la misma manera.

Según lo establecido por el Gobierno nacional, el viernes 2 de mayo de 2025 será un día no laborable con fines turísticos, y no un feriado tradicional. Esta distinción es clave, ya que implica diferentes consecuencias para los trabajadores del sector público y privado.

Mientras que en el sector público no habrá actividades y se considerará día no laborable, en el ámbito privado la situación queda sujeta a decisión de cada empleador. Es decir, las empresas podrán optar por otorgar el día libre o mantener la jornada laboral habitual, sin necesidad de abonar un plus salarial.

Para comprender bien qué implica esto, es útil diferenciar entre un "feriado puente" y un "día no laborable con fines turísticos". Ambos buscan fomentar el turismo interno y organizar mejor los fines de semana largos, pero no se aplican de la misma forma. Los feriados puente son obligatorios: si un empleado trabaja ese día, debe cobrar el doble. En cambio, los días no laborables son optativos para los empleadores y, si se trabaja, se paga de manera normal.

El 2 de mayo se ubica estratégicamente después del 1° de mayo, Día del Trabajador, generando un posible descanso extendido de cuatro días. Quienes logren tomarse ese viernes podrán disfrutar de un fin de semana largo ideal para viajar o descansar, aprovechando la baja en la actividad económica durante esa fecha.

En total, el calendario 2025 incluye tres días no laborables con fines turísticos: el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre. Todos están pensados para conectar con feriados ya existentes y así promover el movimiento turístico en distintas épocas del año. Esta modalidad, que viene siendo aplicada en los últimos años, busca distribuir mejor los descansos y reactivar las economías regionales.

Estos días se suman a los 19 feriados que componen el calendario nacional de 2025, entre inamovibles, trasladables y los mencionados no laborables. Algunos de los más importantes son el 25 de mayo (Revolución de Mayo), el 9 de julio (Día de la Independencia), y el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción).

Así, el 2 de mayo representa una oportunidad para descansar, pero no todos podrán acceder a ese beneficio. Mientras algunos sectores podrán disfrutar de un finde XXL, otros deberán cumplir su jornada habitual. En cualquier caso, es fundamental estar al tanto de las disposiciones oficiales y del criterio adoptado por cada lugar de trabajo.

Por eso, si estás planificando un viaje o simplemente querés aprovechar ese día para relajarte, conviene confirmar con anticipación si tu empresa otorgará el descanso. Y si no, al menos sabés que se trata de un día laboral como cualquier otro, sin obligaciones adicionales para tu empleador.