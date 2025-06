Anunciaron un videojuego de Game of Thrones: Cuándo llega y qué se sabe

PlaySide Studios, en colaboración con Warner Bros. Interactive Entertainment, confirmó el desarrollo de Game of Thrones: War for Westeros, un videojuego de estrategia en tiempo real que estará disponible para PC. El título cuenta con licencia oficial de HBO y promete revivir las batallas más memorables de la serie, así como ofrecer nuevas posibilidades narrativas.

¿De qué se trata War for Westeros?

Ambientado durante los eventos de Game of Thrones, el videojuego permitirá a los jugadores liderar las fuerzas de la Casa Stark, la Casa Lannister, la Casa Targaryen o incluso comandar al Rey de la Noche. Cada facción contará con características únicas, héroes específicos y estrategias asimétricas que reflejan el universo creado por George R. R. Martin.

Según la descripción oficial, War for Westeros ofrecerá combates en tiempo real con la posibilidad de desplegar infantería, caballería, máquinas de asedio, gigantes y dragones. Además, se podrá jugar en modalidad individual o multijugador. La toma de decisiones, la diplomacia y el engaño serán elementos clave para conquistar los Siete Reinos.

Los jugadores podrán participar en batallas o campañas prolongadas, donde deberán manipular alianzas, influir en lealtades y utilizar habilidades especiales de sus héroes para obtener ventaja táctica.

Fecha de lanzamiento y detalles técnicos

Aunque aún no hay una fecha exacta confirmada, Game of Thrones: War for Westeros tiene previsto su lanzamiento en 2026 exclusivamente para PC. El título está siendo desarrollado por PlaySide Studios y publicado por Warner Bros. Interactive, bajo licencia de HBO.