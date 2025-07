Así es la casa en la que vivirá Daniela Celis luego de separarse de Thiago Medina: las fotos

Después de atravesar momentos de mucha exposición y de cerrar un vínculo sentimental que había nacido dentro de la casa más famosa del país, Daniela Celis decidió priorizarse y apostar a su crecimiento personal. Con la separación de Thiago Medina ya confirmada, la joven de Moreno se enfocó en cumplir uno de sus mayores deseos: mudarse sola.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniela Celis sorprendió a sus seguidores al compartir las primeras fotos de su nuevo hogar. Con mucha emoción, mostró cómo luce su departamento, que se convertirá en su refugio para esta etapa de cambios y proyectos personales.

“Primer logro importante. Hoy recibí las llaves de mi nuevo departamento. No se imaginan la felicidad que tengo, es un sueño hecho realidad”, confesó la ex participante de Gran Hermano mientras caminaba por los ambientes aún vacíos, pero llenos de ilusión.

Aunque todavía no cuenta con demasiados muebles, Daniela Celis aseguró que irá armando cada espacio poco a poco, con paciencia y dedicación. “Voy a traer la cama de mamá para no dormir en el piso y después, de a poquito, iré comprando lo que falta. Me encanta decorar y ponerle mi estilo”, adelantó, dejando claro que se siente lista para este desafío.

Las imágenes que compartió dejaron ver espacios muy luminosos, con grandes ventanas que permiten la entrada de luz natural durante todo el día. Las paredes blancas y los pisos de madera le dan un aire moderno y acogedor que Daniela Celis planea completar con detalles personales y mucha calidez.

Uno de los rincones que más llamó la atención fue la cocina. Equipada con estantes blancos, una elegante mesada de mármol y detalles en negro, promete ser uno de los lugares favoritos de Daniela Celis, que ya adelantó que piensa aprender a cocinar más platos para recibir amigos y familiares.

A lo largo de estos meses, la joven recibió innumerables muestras de cariño de sus fanáticos, quienes la acompañaron desde sus primeros pasos en el reality hasta este gran logro personal. Por eso, no dejó pasar la oportunidad de agradecer todo el apoyo recibido.

“Gracias por estar, por cada mensaje, por acompañarme en cada paso. Ustedes son parte de esto también. Sin su amor, nada sería igual”, escribió conmovida. Para Daniela Celis, esta mudanza simboliza algo más que un simple cambio de dirección: es un nuevo capítulo que arranca sola, pero rodeada del afecto de quienes confían en su futuro.

Así, entre cajas, sueños y mucha esperanza, Daniela Celis abre la puerta de su casa y de una etapa que promete traerle grandes satisfacciones.