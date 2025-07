La respuesta de AFA al gobierno nacional por aumentar a los clubes los aportes previsionales

Después de que el gobierno nacional resolviera aumentar la alícuota que los clubes pagan por aportes previsionales, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondió con un comunicado en otro round de la pelea que ambas partes mantienen desde hace tiempo.

La frase con la que la entidad del fútbol argentino tituló la publicación en redes sociales junto al comunicado fue "La mentira, a la orden del día. La única verdad es la realidad". En el documento, contrarrestaron los números que publicó el gobierno sobre el déficit y calificaron la decisión del aumento como "una forma más de dañar a las instituciones".

"Al gobierno lo único que le interesa es presionar a los clubes Entidades sin fines de Lucro (Ahogarlos), para que permitan incorporar la SAD, que no es otra cosa que permitir el ingresos de capitales golondrinas para hacer negocios con nuestros Clubes y jugadores formados en nuestras canteras", criticaron en un fragmento. Además, aseguraron que la AFA se comprometió a que no hubiera déficit con una propuesta que cumplía lo pactado y que desde el gobierno no explicaron las razones de "semejante aumento".

El aumento a los clubes y la postura del gobierno

La disputa que mantiene el gobierno nacional con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo round con una decisión que aumentó la rispidez. A través de una disposición de la subsecretaría de Seguridad Social, los clubes deberán pagar más del doble en concepto de aportes previsionales. La alícuota actual de 7,5% se aumentó a 13,06%. De acuerdo a lo que señaló el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, “la actividad que genera estos ingresos es subsidiada por los jubilados”.

Al mencionar los ingresos, se refiere a la "recaudación de partidos, transferencias de jugadores, derechos de televisación y sponsorización de la Primera División". En la entidad que administra el fútbol argentino lo vieron como un ataque después del fuego cruzado entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el tesorero de AFA, Pablo Toviggino. La pelea se remonta al comienzo de la gestión de Javier Milei y el intento de impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Esto generó rechazo en AFA y la gestión de Claudio Tapia logró alinear a los clubes en su favor. Las pocas voces disidentes como Talleres de Córdoba y Estudiantes de La Plata quedaron en minoría y cesaron sus confrontaciones con la entidad madre del fútbol argentino.