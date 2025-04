Ludovica Squirru reveló qué signos tendrán mala suerte en el amor según el Horóscopo Chino en abril

De cara a un nuevo mes que recién comienza, Ludovica Squirru se animó a lanzar algunas predicciones. Sucede que la astróloga se basó en el Horóscopo Chino para tratar de determinar cómo serán los próximos días. Es por eso que advirtió que habrá cuestiones amorosas que muchos de ellos deberán resolver, por lo que expusieron quiénes serán los más afectados.

Se debe a que en abril, mes que recién comienza, el amor será esencial para poder sobre llevar esta etapa del año. Por lo menos así lo mencionó Ludovica Squirru. Es por eso que decidió hacer énfasis en los signos del Horóscopo Chino que estarán afectados pero de forma negativa. De esta manera, logró aconsejar a quienes se espera que tengan mala suerte en este periodo para que puedan estar precavidos y logren resolver esta falencia.

El Horóscopo Chino de Ludovica Squirru:

Tigre: “Las visitas serán al doctor o al terapeuta, porque estarán malhumorados sin razón debido al exceso de energía madera del mes, o también podrían padecer de sus articulaciones por esa misma energía excedente”.

Caballo: “Bajará la buena suerte en el amor que tuvo durante el mes conejo, pero la serpiente respaldará la energía del caballo hasta llegada la segunda mitad del mes. Es importante que los caballos ejerciten una mejor responsabilidad afectiva, para no dejar un reguero de corazones rotos a su paso”.

Cabra: “Abril trae mal de amores, sobre todo a las mujeres cabra y a quienes tengan mucho yin en sus cartas natales. No les quedará más que evadir situaciones en las que estén vulnerables y evitar exponerse a circunstancias dolorosas, por lo tanto, no se recomienda iniciar romances porque terminarán muy pronto”.

Perro: “Se sentirá abrumado y sin energía, querrá arreglar problemas propios y ajenos antes de que empeoren. No deberá enfrascarse con ningún proyecto novedoso porque no tendría tiempo más adelante para llevarlo a cabo y sólo pondría en entredicho su reputación. Deberá también evitar cualquier cambio, desde cortarse el pelo hasta firmar contratos o iniciar relaciones, sobre todo si son contratos de confidencialidad. También deberá evitar inversiones que no hayan sido analizadas por profesionales”.