El ejercicio físico va más allá de ser una práctica orientada únicamente al rendimiento deportivo o la estética. Actualmente, la evidencia científica lo posiciona como una de las intervenciones más efectivas para prevenir y acompañar el tratamiento de trastornos mentales.

Mantenerse activo es mucho más que una elección de estilo de vida: es una estrategia biológica fundamental para conservar la funcionalidad cerebral a lo largo de los años, contribuyendo a una mejor salud mental.

La actividad física para combatir los trastornos más comunes

Estudios recientes demuestran que la actividad física tiene un impacto multidimensional en trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad, mostrando beneficios claros en la mejora del bienestar psicológico.

Si bien históricamente se priorizó el ejercicio cardiovascular, la investigación actual resalta la importancia del entrenamiento de fuerza para mejorar la calidad de vida y la salud cerebral, siendo un componente esencial para conservar la autonomía física con el paso del tiempo.

Además, el ejercicio suele realizarse en contextos sociales, ya sea en grupos o actividades deportivas, lo que agrega un factor protector adicional: el vínculo social, que potencia los beneficios sobre la salud mental.

El ejercicio físico, clave para mejorar la salud mental y la calidad de vida

El objetivo principal del ejercicio no es solo aumentar la cantidad de años vividos, sino mejorar la calidad de vida durante esos años. La capacidad de mantener autonomía física —como poder caminar, cargar objetos y socializar— está directamente vinculada a índices más bajos de depresión en la tercera edad.

Por último, la actividad física debe considerarse una herramienta precisa para el bienestar integral. Según los estudios, no existe una "dosis" mínima inútil: cualquier aumento en el movimiento diario genera mejoras medibles en la salud mental y fortalece la resiliencia frente al envejecimiento.