La licenciada en Nutrición y deportóloga Agustina Enei participó del programa "Déjà vu", donde brindó recomendaciones clave sobre alimentación, hidratación y rendimiento físico, especialmente en contextos de altas temperaturas y exigencia deportiva.

Durante la entrevista, Enei remarcó que muchas veces la fatiga al finalizar una rutina no está relacionada con la intensidad del entrenamiento, sino con una mala estrategia nutricional. En ese sentido, explicó que el “combustible” del cuerpo, es decir, la alimentación previa, durante y posterior al ejercicio, cumple un rol fundamental para sostener el rendimiento y evitar el agotamiento.

Entre sus principales recomendaciones, destacó la importancia de priorizar alimentos reales, mantener una hidratación adecuada y evaluar el uso de suplementación estratégica, como creatina, proteínas o geles energéticos, siempre bajo supervisión profesional. Además, subrayó que elegir correctamente el momento del día para entrenar, especialmente en jornadas de calor extremo, puede marcar la diferencia en el desempeño y la salud.

Por otra parte, la especialista también se refirió a su trabajo en el ámbito del deporte motor, donde acompaña a pilotos y equipos en la optimización de su rendimiento. En este contexto, Enei forma parte de una propuesta de capacitación orientada a corredores de motos, autos y otras disciplinas, que busca integrar tres pilares fundamentales: la preparación física, la nutrición específica y el fortalecimiento psicológico.

El curso, de modalidad virtual y duración mensual, ofrece contenidos prácticos con clases semanales y espacios de consulta en vivo con profesionales. El objetivo es brindar herramientas concretas para afrontar las distintas etapas de la competencia, desde la preparación previa hasta la recuperación posterior.

Finalmente, Enei resaltó que el éxito deportivo no depende únicamente del entrenamiento, sino de un enfoque integral que contemple todos los aspectos del rendimiento. “Cada detalle cuenta”, aseguró, haciendo hincapié en la necesidad de planificar de manera consciente tanto la alimentación como la preparación física y mental.

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