En Aruba, la gastronomía cuenta una historia de encuentros. Más de 100 nacionalidades conviven en la isla. Sus culturas, tradiciones y sabores se sientan alrededor de una misma mesa.

Esa diversidad será protagonista de la tercera edición de Auténtico Aruba Culinary Festival. El evento se celebrará del 3 al 11 de octubre de 2026. Reunirá a talentos internacionales junto a chefs, restaurantes y exponentes de la escena local.

Los talentos internacionales que dirán presente

Desde Latinoamérica llegará el chef peruano Virgilio Martínez. Es fundador de Central en Lima, MIL en Cusco, MAZ en Tokio y el instituto Mater. Su trabajo explora el Perú a través de sus ecosistemas y altitudes. Conecta biodiversidad, saberes ancestrales y territorio.

"Desde donde vengo, hace un buen tiempo que entendimos y sentimos que nuestra innovación al mundo la define nuestra ancestralidad", asegura Martínez.

Europa aportará al mixólogo Luca Cinalli, reconocido por su trayectoria en coctelería y hospitalidad. Estados Unidos sumará al chef y restaurador Marcus Samuelsson. Su cocina conecta diferentes culturas e historias.

Auténtico Aruba 2026: el festival gastronómico de las 100 culturas

La presencia de estos tres talentos refleja el espíritu de Auténtico. El objetivo es crear encuentros entre culturas. También poner en conversación el talento internacional con la riqueza gastronómica de Aruba.

Una isla inspirada por más de 100 nacionalidades

Para Aruba, la gastronomía es mucho más que una experiencia culinaria. Es una forma de conocer su cultura y acercarse a su gente. También permite descubrir las historias que construyeron la identidad de la isla.

"Aruba es una isla inspirada por más de 100 nacionalidades. Esa diversidad se refleja en nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestra manera de recibir a quienes nos visitan", afirma Jordan Schlipken Croes. Es Director de la Autoridad de Turismo de Aruba para Latinoamérica.

"Auténtico es una celebración de nuestras raíces, nuestros sabores, nuestra gente y las historias que se encuentran alrededor de una mesa. Porque cuando amas Aruba, Aruba te ama. Creemos que la mejor manera de vivir ese vínculo es abrir nuestras puertas y compartir nuestra cultura", agregó.

La programación del festival

El programa de Auténtico comenzará con la Restaurant Week. Se desarrollará del 3 al 9 de octubre. Los restaurantes participantes ofrecerán menús y experiencias especiales. La celebración continuará con diferentes encuentros gastronómicos.

El cierre será con The Pavilion, los días 10 y 11 de octubre. Se realizará en Wilhelminastraat, en el centro de Oranjestad. Habrá gastronomía, bebidas, música y comunidad.

Auténtico es una invitación a descubrir Aruba desde otro lugar. Sus sabores, sus historias y su gente son parte de esa identidad. Una mesa puede reunir culturas y crear conexiones. También puede dejar recuerdos que trascienden una comida. Para conocer más sobre el festival, los interesados pueden consultar el sitio oficial de Aruba Tourism Authority.