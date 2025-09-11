Aruba: todo sobre los nuevos vuelos directos que lanza Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de una nueva ruta internacional que unirá tres ciudades del país con el aeropuerto internacional de Aruba. La operación se desarrollará entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2025, coincidiendo con la temporada alta de turismo.

La empresa destacó que la tarifa de lanzamiento será de 799 dólares más impuestos, ida y vuelta, disponible por tiempo limitado para salidas desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Frecuencias de los vuelos a Aruba

El esquema de vuelos que implementará Aerolíneas Argentinas contempla:

Tres frecuencias semanales entre Buenos Aires – Aruba – Córdoba , con regreso a Buenos Aires.

Un vuelo semanal entre Mendoza y Aruba , los días viernes.

Un vuelo semanal entre Córdoba y Aruba, los días jueves.

La compañía subrayó que esta nueva conexión refuerza la conectividad internacional y posiciona al Caribe como destino destacado para la temporada de verano.

Aruba, “la isla feliz”

El interés por sumar a Aruba se vincula con el crecimiento del turismo argentino hacia la isla, reconocida por su clima cálido y estable durante todo el año, su oferta hotelera, la gastronomía internacional y la variedad de actividades deportivas y culturales.

Estrategia de expansión de Aerolíneas Argentinas

En paralelo, la compañía trabaja en la ampliación de su red aérea regional e internacional. Entre las novedades se encuentran los vuelos desde Tucumán y Salta a Florianópolis, que operarán dos veces por semana entre el 1 de enero y Semana Santa.

Además, Aerolíneas Argentinas implementa promociones tácticas, beneficios en millas y tarifas competitivas para atraer turismo receptivo desde mercados internacionales.

Al cierre de junio de 2025, la consultora Adventus distinguió a la empresa como la más puntual y con menos cancelaciones en Argentina, consolidando la recuperación operativa tras las dificultades registradas en el primer trimestre del año.