El Festival de Cine Latinoamericano llega al MNBA con entrada libre y gratuita

Del 25 al 28 de septiembre, el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (MNBA) será sede del Festival de Cine Latinoamericano, una propuesta cultural que reúne lo mejor del cine regional y actividades especiales abiertas al público. Con entrada gratuita y reserva previa a través de "Eventbrite",el festival es impulsado por Tecpetrol, en conjunto con Fundación PROA y el propio museo.

El evento se ha consolidado como un clásico en la agenda cultural neuquina, ofreciendo películas premiadas y espacios de reflexión sobre la identidad visual y narrativa del cine latinoamericano. Este año, la programación recorre géneros como el drama, la sátira, el deporte y el thriller, con historias que reflejan la diversidad y riqueza de la región.

Programación 2025

Jueves 25 – 19 h: La sombra del sol (Venezuela)

Un drama emocional que explora la relación entre dos hermanos y el poder sanador de la música.

Viernes 26 – 19 h: Casi al paraíso (México)

Una sátira política con humor ácido sobre el poder y las apariencias.

Sábado 27 – 19 h: El Hockey (Argentina)

Retrato crudo de un ídolo deportivo en decadencia que busca una segunda oportunidad.

Domingo 28 – 19 h: Al morir la matinée (Uruguay)

Un thriller de terror ambientado en una sala de cine que se convierte en una trampa mortal.

Además de las proyecciones, el festival ofrece dos encuentros abiertos al público en el auditorio del MNBA:

Viernes 26 – 17 h:

Charla con Guillermo Goldschmidt – "El arte de la identidad"

Un recorrido por hitos de la identidad gráfica en el arte contemporáneo.

Sábado 27 – 17 h:

Masterclass con Milagros Fiuza – "El diseño en la narrativa cinematográfica"

La directora de arte de El Jockey compartirá cómo se construyó visualmente el universo de la película

Con esta iniciativa, Tecpetrol reafirma su compromiso con la cultura regional, promoviendo el acceso a expresiones artísticas que fortalecen los lazos comunitarios y celebran la riqueza cultural de América Latina. Todas las funciones son gratuitas, con reserva previa disponible hasta 20 minutos antes de cada proyección en la plataforma Eventbrite.