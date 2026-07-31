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Alimentos saludables

Beneficios de comer lentejas: aportan proteínas vegetales, fibra y varios nutrientes esenciales

Al ser un alimento bajo en grasa y rico en fibra, ayuda a reducir el colesterol y a controlar el azúcar en sangre.

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Por Carmen Sanmartin
Viernes, 31 de julio de 2026 a las 13:38
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Las lentejas, eran de consumo diario en la dieta de los antiguos egipcios, griegos y romanos. Para ellos éste combustible natural de sabor terroso, los ayudaba a afrontar con energía las tareas cotidianas y eran la base de las comidas de las poblaciones más longevas que vivieron en el mundo.

Esta legumbre, aporta proteínas vegetales que dan saciedad, fibra que sana y nutre el intestino y compuestos como hierro, zinc y magnesio, que la convierte en un alimento esencial. Sin dudas, ocupa un lugar clave en una alimentación equilibrada.

En regiones donde la carne y los lácteos no son muy accesibles, ya sea física o económicamente y en dietas veganas, las lentejas son una fuente ideal de proteínas.

Hoy en día se las utiliza en todo tipo de recetas: ensaladas, pastas, guisos, hamburguesas, empanadas etc. Su producción mundial es liderada por Canadá e India.

Entre los beneficios que las lentejas aportan a la salud, éstos son los más destacados:

  • Reduce el riesgo de obesidad por su efecto saciante.
  • Retrasa la digestión y en consecuencia la absorción de carbohidratos.
  • Disminuye los niveles de colesterol e hipertensión arterial.
  • Previene enfermedades digestivas gracias a su efecto en la flora intestinal.
  • Previene patologías cardíacas y accidentes cerebrovasculares.
  • Son una excelente fuente de hierro vegetal (conocido como hierro no hemo) dado que aportan aproximadamente entre 7 y 8 mg. por cada 100 grs.

En el caso de niños o personas con digestión sensible, las lentejas turcas (rojas) son más fáciles de digerir.

Se sugiere combinarlas con verduras cocidas, si no se quiere ingerir demasiada fibra.



 

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