Villa La Angostura tendrá este jueves una noche dedicada a los sabores de Neuquén, con una propuesta que combinará vinos, gastronomía regional y música en vivo. El encuentro comenzará a las 19 en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes y buscará convertirse en uno de los atractivos de la temporada para vecinos y turistas.

La feria contará con la participación de nueve bodegas neuquinas: Sudoeste, Mabellini, Malma, Schroeder, Patritti, Estancia Chimehuín, Ayr Cardi, Fincas del Limay y Cutral Co. Cada una presentará distintas etiquetas para que los asistentes puedan conocer y degustar parte de la producción vitivinícola que se desarrolla actualmente en la provincia.

Chefs neuquinos prepararán platos especialmente pensados para acompañar las distintas etiquetas.

La propuesta también tendrá a la gastronomía regional como protagonista. Chefs neuquinos prepararán diferentes platos pensados especialmente para acompañar y maridar los vinos, con productos característicos del territorio como cordero, trucha, hongos y alimentos provenientes de los valles neuquinos. Entre los cocineros convocados estará el chef local Martín Paez.

El encuentro forma parte de una iniciativa que busca poner en valor la producción neuquina y fortalecer el vínculo entre el turismo, la gastronomía y la vitivinicultura. En ese sentido, la actividad permitirá mostrar en un mismo espacio parte de la identidad gastronómica de la provincia y el crecimiento que viene teniendo su producción de vinos.

Cordero, trucha, hongos y productos de los valles neuquinos serán parte de las propuestas gastronómicas.

Como cierre de la propuesta, habrá música en vivo para acompañar la degustación y la gastronomía en un ambiente distendido. El evento se realizará este jueves desde las 19 en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes de Villa La Angostura, con entrada libre y gratuita.