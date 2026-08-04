El próximo sábado 8 de agosto, la Casa de las Leyes volverá a convertirse en un gran espacio de encuentro para niñas, niños y familias con la segunda edición del festival "Había una vez en Casa". Con entrada libre y gratuita, el festival se desarrollará de 15 a 19 y busca consolidarse como uno de los principales encuentros dedicados a las infancias en la ciudad de Neuquén.

En diálogo con el programa La segunda mañana que se transmite por AM550, la coordinadora de Casa de las Leyes, Candela Bermúdez, explicó que el objetivo del encuentro es ofrecer una propuesta gratuita para celebrar el Mes de las Infancias y al mismo tiempo, acercar a la comunidad a uno de los edificios con mayor valor histórico e institucional de la provincia.

La Casa de las Leyes recibirá a cientos de familias con una jornada gratuita repleta de juegos, música y espectáculos.

"Es la segunda edición que hacemos de este festival, que comenzó el año pasado con la intención de generar una propuesta para las infancias, para los niños, las niñas y toda su familia, para que puedan disfrutar una tarde de actividades en el marco del Día de las Infancias", señaló Bermúdez.

La coordinadora detalló que el evento se desarrollará tanto en el interior de Casa de las Leyes como en la Plaza CLEC, ubicada sobre avenida Olascoaga y Libertad. "Todas las actividades son libres y gratuitas. Vamos a tener circuitos de acrobacia, feria de emprendedores, juegos interactivos y analógicos, espectáculos, teatro, títeres, ajedrez, breakdance y propuestas para todas las edades", indicó.

La primera edición reunió a unas 4.000 personas y este año la organización espera repetir una convocatoria masiva.

Además del aspecto recreativo, Bermúdez destacó que el festival también busca que las familias conozcan el patrimonio histórico del edificio, donde funcionó la Legislatura neuquina durante cinco décadas. "Quienes lleguen para compartir esta tarde de juegos también se van a encontrar con un pedacito de nuestra historia", afirmó. En ese sentido, recordó que el espacio conserva el antiguo recinto legislativo, el recorrido histórico y las muestras permanentes que permiten conocer el proceso de conformación institucional de Neuquén como provincia.

La funcionaria también resaltó los trabajos de restauración y modernización realizados durante el último año para hacer el recorrido más atractivo e interactivo para los visitantes. Asimismo, invitó a escuelas e instituciones de toda la provincia a programar visitas guiadas al edificio.

El festival combinará actividades por el Mes de las Infancias con recorridos por el patrimonio histórico de la antigua Legislatura neuquina.

Respecto de la primera edición del festival, Bermúdez recordó que la convocatoria superó ampliamente las expectativas. "El año pasado tuvimos alrededor de 4.000 personas recorriendo la plaza y Casa de las Leyes durante toda la jornada. Esperamos que el tiempo nos acompañe y volver a recibir a las familias con la misma cantidad de propuestas", expresó.

Finalmente, sostuvo que la iniciativa también busca promover espacios de encuentro lejos de las pantallas. "Creemos que es importante generar actividades para compartir en familia y con amigos. Casa de las Leyes es la casa de todos; queremos que la comunidad se apropie de este espacio y lo disfrute", concluyó.

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