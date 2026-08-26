La alta costura neuquina se prepara para una noche especial. Flor Sánchez celebrará sus 20 años de trayectoria con un desfile que promete convertirse en uno de los grandes eventos de moda de la región. La cita será el 4 de septiembre, a las 19:30, en el Centro de Convenciones Domuyo, donde se desplegará una producción pensada especialmente para celebrar dos décadas de trabajo.

La diseñadora brindó detalles del evento en el programa Tardes de Primera, que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias, y adelantó que se tratará de una propuesta diferente, con una puesta en escena de gran escala y una colección creada desde cero. El desfile contará con doble pasarela en altura, de aproximadamente 15 metros cada una, además de pantallas, iluminación y una importante propuesta técnica.

Una noche de glamour se prepara en Neuquén con 40 vestidos y doble pasarela

Las modelos saldrán desde detrás del escenario y atravesarán una puesta diseñada para que cada vestido tenga su momento de protagonismo. La recepción comenzará a las 19:30, mientras que el desfile está previsto para las 20:30. Durante esa primera hora, los asistentes podrán disfrutar de un set de fotos y de diferentes propuestas preparadas para la ocasión.

“Queremos mostrar un evento de muchísima calidad y mostrar el talento que hay en la zona”, explicó Sánchez durante la entrevista. En ese sentido, destacó que uno de los objetivos centrales es poner en valor a diseñadores y trabajadores de la industria local.

Una colección creada especialmente para sus 20 años

Uno de los grandes atractivos será la colección que la propia Sánchez desarrolló especialmente para el aniversario. Serán alrededor de 40 vestidos, organizados en diferentes líneas y estilos.

La propuesta incluirá líneas boca, armada, clásica, princesa y sirena, entre otras, recuperando conocimientos y técnicas vinculadas a la construcción de colecciones que la diseñadora incorporó durante su formación. Además, el desfile contará con la participación de dos marcas invitadas: Amor Elefante, de Lu Maldonado, que presentará su colección primavera-verano, y Cholinas, con una propuesta de prendas tejidas, crochet, puntilla y distintos detalles artesanales.

Una colección soñada y una puesta de lujo: todo listo para una gran noche de moda

Para Sánchez, el desfile también tendrá un fuerte componente personal. La diseñadora explicó que decidió concretar este proyecto como una manera de cumplir un sueño propio y homenajear a sus padres, a quienes considera pilares fundamentales de su recorrido. “Siempre cumplo sueños a mis novias, a mis quinceañeras y dije: este es un sueño que me voy a cumplir para mí”, contó.

La diseñadora recordó además sus comienzos, cuando todavía no existían las redes sociales y el crecimiento se apoyaba principalmente en el boca en boca. “El tema es mantenerse”, señaló al referirse al desafío de sostener durante 20 años un emprendimiento dentro de una actividad atravesada por distintas crisis económicas y, especialmente, por el impacto de la pandemia en el sector de los eventos.

Últimas entradas para el gran desfile

Las entradas para el evento se encuentran disponibles a través de ProTicket, y Sánchez advirtió que ya quedan pocas localidades. La celebración será el 4 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo, con apertura de puertas a las 19:30 y comienzo del desfile a las 20:30.

Con una producción de gran despliegue, una colección inédita y dos décadas de historia, Flor Sánchez se prepara para festejar sus 20 años de alta costura con una noche que buscará poner nuevamente a Neuquén en el centro de la escena de la moda regional.

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