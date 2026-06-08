El Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Neuquén reunió a la comunidad a participar de una Gran Peña Folklórica Solidaria que se realizó en el SUM del Predio Recreativo ubicado en Avenida Constituyentes Sur 2271 de la ciudad de Plottier.

La propuesta contó con la actuación de los grupos Sanampay, En Clave Sureña y Lukas y Sus Chamas, además de la participación especial de la Agrupación María Leyva y Raíces Neuquinas, quienes ofrecieron un espectáculo pensado para disfrutar de la música y las tradiciones populares argentinas.

La propuesta busca reunir a afiliados, jubilados y vecinos en una celebración de la cultura popular argentina.

En diálogo con el programa "Cuando la noche cae, la radio se enciende" que se emite por AM550, la referente del Centro de Empleados de Comercio de Neuquén, Silvia Garrido, destacó la importancia de esta iniciativa solidaria."Fue una noche de encuentro para toda la familia mercantil y para la comunidad en general. Además de disfrutar del folklore y de nuestros artistas regionales, estaremos colaborando con nuestros jubilados, que son una parte fundamental de la historia de nuestra institución", expresó Garrido.

La dirigente señaló que los fondos recaudados serán destinados a fortalecer las actividades y propuestas que el CEC desarrolla para sus afiliados jubilados. "Es una manera de devolverles parte de todo lo que ellos hicieron por nuestro gremio. Invitamos a todos a sumarse, compartir y acompañar esta causa que tiene un profundo sentido solidario", agregó.