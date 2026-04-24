El espacio cultural Espacio Creativo Musical de Cinco Saltos será sede de una propuesta formativa orientada a músicos: una master class de pianista acompañante de ballet destinada a estudiantes intermedios, avanzados y pianistas en general. La capacitación estará a cargo de la profesora Mónica Romero Díaz, quien llegará desde Córdoba para brindar este taller especializado. La actividad se desarrollará el sábado 2 de mayo a las 14 horas.

En ete sentido, Roberto Orlandini, profesora y organizadora del espacio, brindó detalles sobre la propuesta en el programa "La noche cae, la radio se enciende" que se emite por AM550, donde destacó la importancia de generar este tipo de espacios de capacitación en la región y la oportunidad de contar con una docente especializada.

La iniciativa forma parte de las propuestas del taller Espacio Creativo Musical, que busca fortalecer la formación de pianistas en un rol clave dentro de la danza: el acompañamiento en clases de ballet, que requiere técnica, musicalidad y adaptación en tiempo real.

El encuentro se realizará en General Paz 117, en la localidad de Cinco Saltos, y contará con cupos limitados. Desde la organización informaron que las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar a través del número de contacto 2995 179770. De esta manera, la región suma una nueva propuesta de formación artística, pensada para músicos que buscan ampliar sus herramientas y especializarse en el acompañamiento escénico.