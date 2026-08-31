En la Ciudad de Buenos Aires, El Festival del Fuego (Hi Matsuri) volverá a celebrarse en el Jardín Japonés de Buenos Aires este domingo 6 de septiembre, con una jornada cargada de tradición, espectáculos y rituales ancestrales. Desde las 10 hasta las 18:30, vecinos y turistas podrán participar de una experiencia que busca dejar atrás las energías negativas y dar la bienvenida a una nueva etapa de prosperidad y bienestar.

El significado del Hi Matsuri

El Hi Matsuri es una de las celebraciones más importantes de la cultura japonesa. Durante la ceremonia, cada participante escribe en una tablilla de madera aquello que desea dejar atrás —como preocupaciones, miedos o malos momentos— y luego la entrega para que sea quemada en un ritual de purificación. El fuego simboliza la transformación y el inicio de un nuevo ciclo.

Festival del Fuego en el Jardín Japonés: horarios, precios y actividades del Hi Matsuri

Espectáculos y actividades

La propuesta estará acompañada por espectáculos de Mukaito Taiko, una de las agrupaciones pioneras de tambores japoneses en la Argentina, y una demostración de Shodō, el tradicional arte de la caligrafía japonesa, a cargo del maestro Minoru Tajima, quien escribirá en vivo las palabras Heiwa (Paz) y Kenko (Salud) .

Además de las actividades programadas, quienes visiten el predio podrán recorrer los senderos, puentes, lagos y jardines del espacio ubicado en el corazón de Palermo, considerado uno de los principales atractivos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Horarios del Festival del Fuego

Hora Actividad 10:00 Apertura del Jardín Japonés 15:00 Show de tambores japoneses de Mukaito Taiko 15:30 Primera ceremonia de quema (Hi Matsuri) 17:00 Segundo show de tambores japoneses 17:30 Segunda ceremonia de quema 18:30 Cierre del Jardín Japonés

Precios de la entrada

El acceso al Festival del Fuego está incluido con la entrada general al Jardín Japonés.

Residentes argentinos: $8.000

$8.000 No residentes: $24.000

$24.000 Menores de 12 años: gratis con DNI

gratis con DNI Argentinos mayores de 65 años: gratis con DNI

gratis con DNI Personas con discapacidad: ingreso sin cargo presentando CUD

Dónde queda el Jardín Japonés

El evento se realizará en el Jardín Japonés de Buenos Aires, ubicado en Avenida Casares 3500, en el barrio porteño de Palermo.

Cómo llegar: