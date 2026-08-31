En la Ciudad de Buenos Aires, El Festival del Fuego (Hi Matsuri) volverá a celebrarse en el Jardín Japonés de Buenos Aires este domingo 6 de septiembre, con una jornada cargada de tradición, espectáculos y rituales ancestrales. Desde las 10 hasta las 18:30, vecinos y turistas podrán participar de una experiencia que busca dejar atrás las energías negativas y dar la bienvenida a una nueva etapa de prosperidad y bienestar.
El significado del Hi Matsuri
El Hi Matsuri es una de las celebraciones más importantes de la cultura japonesa. Durante la ceremonia, cada participante escribe en una tablilla de madera aquello que desea dejar atrás —como preocupaciones, miedos o malos momentos— y luego la entrega para que sea quemada en un ritual de purificación. El fuego simboliza la transformación y el inicio de un nuevo ciclo.
Espectáculos y actividades
La propuesta estará acompañada por espectáculos de Mukaito Taiko, una de las agrupaciones pioneras de tambores japoneses en la Argentina, y una demostración de Shodō, el tradicional arte de la caligrafía japonesa, a cargo del maestro Minoru Tajima, quien escribirá en vivo las palabras Heiwa (Paz) y Kenko (Salud) .
Además de las actividades programadas, quienes visiten el predio podrán recorrer los senderos, puentes, lagos y jardines del espacio ubicado en el corazón de Palermo, considerado uno de los principales atractivos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires.
Horarios del Festival del Fuego
|Hora
|Actividad
|10:00
|Apertura del Jardín Japonés
|15:00
|Show de tambores japoneses de Mukaito Taiko
|15:30
|Primera ceremonia de quema (Hi Matsuri)
|17:00
|Segundo show de tambores japoneses
|17:30
|Segunda ceremonia de quema
|18:30
|Cierre del Jardín Japonés
Precios de la entrada
El acceso al Festival del Fuego está incluido con la entrada general al Jardín Japonés.
- Residentes argentinos: $8.000
- No residentes: $24.000
- Menores de 12 años: gratis con DNI
- Argentinos mayores de 65 años: gratis con DNI
- Personas con discapacidad: ingreso sin cargo presentando CUD
Dónde queda el Jardín Japonés
El evento se realizará en el Jardín Japonés de Buenos Aires, ubicado en Avenida Casares 3500, en el barrio porteño de Palermo.
Cómo llegar:
- Colectivos: Líneas 10, 15, 37, 59, 60, 67, 93, 95, 102, 108, 110, 118, 128, 130, 141, 160 y 188
- Subte: Línea D, estación Plaza Italia (caminar unas pocas cuadras)