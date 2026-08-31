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Festival del Fuego en el Jardín Japonés: horarios, precios y actividades del Hi Matsuri

El domingo 6 de septiembre se celebrará el Hi Matsuri con ceremonias de quema, tambores taiko y caligrafía en vivo. La entrada general es de $8.000 para residentes.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Lunes, 31 de agosto de 2026 a las 12:21
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Festival del Fuego en el Jardín Japonés: horarios, precios y actividades del Hi Matsuri

En la Ciudad de Buenos Aires, El Festival del Fuego (Hi Matsuri) volverá a celebrarse en el Jardín Japonés de Buenos Aires este domingo 6 de septiembre, con una jornada cargada de tradición, espectáculos y rituales ancestrales. Desde las 10 hasta las 18:30, vecinos y turistas podrán participar de una experiencia que busca dejar atrás las energías negativas y dar la bienvenida a una nueva etapa de prosperidad y bienestar.

El significado del Hi Matsuri

El Hi Matsuri es una de las celebraciones más importantes de la cultura japonesa. Durante la ceremonia, cada participante escribe en una tablilla de madera aquello que desea dejar atrás —como preocupaciones, miedos o malos momentos— y luego la entrega para que sea quemada en un ritual de purificación. El fuego simboliza la transformación y el inicio de un nuevo ciclo.

Festival del Fuego en el Jardín Japonés: horarios, precios y actividades del Hi Matsuri

Espectáculos y actividades

La propuesta estará acompañada por espectáculos de Mukaito Taiko, una de las agrupaciones pioneras de tambores japoneses en la Argentina, y una demostración de Shodō, el tradicional arte de la caligrafía japonesa, a cargo del maestro Minoru Tajima, quien escribirá en vivo las palabras Heiwa (Paz) y Kenko (Salud) .

Además de las actividades programadas, quienes visiten el predio podrán recorrer los senderos, puentes, lagos y jardines del espacio ubicado en el corazón de Palermo, considerado uno de los principales atractivos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Horarios del Festival del Fuego

Hora Actividad
10:00 Apertura del Jardín Japonés
15:00 Show de tambores japoneses de Mukaito Taiko
15:30 Primera ceremonia de quema (Hi Matsuri)
17:00 Segundo show de tambores japoneses
17:30 Segunda ceremonia de quema
18:30 Cierre del Jardín Japonés

Precios de la entrada

El acceso al Festival del Fuego está incluido con la entrada general al Jardín Japonés.

  • Residentes argentinos: $8.000
  • No residentes: $24.000
  • Menores de 12 años: gratis con DNI
  • Argentinos mayores de 65 años: gratis con DNI
  • Personas con discapacidad: ingreso sin cargo presentando CUD

Dónde queda el Jardín Japonés

El evento se realizará en el Jardín Japonés de Buenos Aires, ubicado en Avenida Casares 3500, en el barrio porteño de Palermo.

Cómo llegar:

  • Colectivos: Líneas 10, 15, 37, 59, 60, 67, 93, 95, 102, 108, 110, 118, 128, 130, 141, 160 y 188
  • Subte: Línea D, estación Plaza Italia (caminar unas pocas cuadras)
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