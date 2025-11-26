El Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén presentó su programación del 26 al 29 de noviembre, con una agenda colmada de propuestas artísticas, educativas y recreativas con entrada libre y gratuita. Exhibiciones, funciones de títeres, ciclos de cine y conciertos forman parte de una semana que invita a recorrer el museo desde múltiples lenguajes y miradas.

La renovada Sala Permanente podrá visitarse de martes a viernes de 9.30 a 20 y los fines de semana y feriados de 16 a 20. El público encontrará un guion completamente actualizado que presenta obras del patrimonio nacional y local bajo una organización no cronológica, invitando a repensar diálogos entre pintura, escultura, fotografía, grabado, instalaciones y videoarte. Las visitas guiadas en tanto, se realizarán de martes a viernes a las 12 y todos los días, de martes a domingo a las 18.

En paralelo, continúa abierta la muestra “Los mundos de Liliana”, la retrospectiva dedicada a la arquitecta y artista Liliana Montes Le Fort, que también puede recorrerse de martes a viernes de 9.30 a 20 y los fines de semana y feriados de 16 a 20, con visitas guiadas en los mismos horarios que la sala permanente. La exposición propone un recorrido profundo por la obra, la trayectoria y el compromiso social de la artista, una figura clave en la defensa del patrimonio arquitectónico de la región.

Otra propuesta destacada es “Luminia”, la muestra fotográfica montada en el hall y la confitería del museo, conformada por 16 obras seleccionadas del Concurso Patagónico de Fotografía. Puede visitarse en los mismos horarios que el museo, martes a viernes de 9.30 a 20 y sábados, domingos y feriados de 16 a 20, con visitas guiadas de martes a viernes a las 12 y de martes a domingo a las 18.

El jueves 27, a las 20.30 h, el auditorio volverá a abrir sus puertas con el ciclo Somos Arte, que en esta edición recibirá a Devra y su espectáculo “Café París”, un show íntimo con repertorio de jazz manouche y clásicos franceses.

El fin de semana continuará con propuestas para todos los públicos. El sábado 29 a las 17 se realizará una nueva función del Ciclo de Cine PAMI con la proyección del documental "Suerte Josefa". Una hora más tarde, a las 18 en la Sala Permanente, tendrá lugar una nueva edición de Contame un Cuadro, la charla audiovisual coordinada por Lucas Guevara, que en esta oportunidad abordará el “Retrato de Doña Inés N. de Aldao”, de Prilidiano Pueyrredón.

Finalmente, ese mismo sábado a las 20, el auditorio será sede de la Avant Première de “Armando la historia, mujeres cannábicas del sur”, la serie documental realizada íntegramente por mujeres y protagonizada por referentes del cannabis medicinal del Alto Valle de Neuquén y Río Negro.