La ciudad bonaerense de Mercedes confirmó la realización de la 51.ª Fiesta Nacional del Salame Quintero, que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre en el Parque Municipal Independencia, con una propuesta que incluirá gastronomía regional, espectáculos musicales y actividades para toda la familia.

Durante las tres jornadas, el predio reunirá a productores de salame quintero, patios gastronómicos, puestos de artesanos y artistas locales y nacionales en uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la provincia de Buenos Aires.

La Fiesta del Salame Quintero en Mercedes confirmó las fechas y horarios para la edición 2026

Una tradición con más de cinco décadas

La celebración volverá a poner en valor una de las tradiciones gastronómicas más representativas de Mercedes, ciudad considerada la capital del salame quintero por la elaboración artesanal de este reconocido chacinado. La fiesta nació en 1975 para reconocer el trabajo de las familias productoras de Mercedes y preservar una tradición heredada de los inmigrantes italianos que comenzaron a elaborar estos chacinados en las quintas de la ciudad.

Con el paso de los años, el encuentro se consolidó como uno de los principales eventos gastronómicos de la provincia de Buenos Aires y convoca a más de 60.000 visitantes en cada edición.

Los Palmeras encabezan la programación musical

La principal atracción artística de esta edición será la presentación de Los Palmeras, que encabezarán la programación musical del escenario principal junto a otros artistas que serán anunciados en las próximas semanas.

Entradas y precios

Los organizadores dispusieron distintas modalidades de acceso:

Entrada anticipada: $6.000 (válida para cualquiera de los tres días)

Promoción 4x3: $18.000

Viernes 11 de septiembre: entrada libre y gratuita

Sábado 12 de septiembre: $10.000

Domingo 13 de septiembre: $8.000

Jubilados: $5.000

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD): ingreso gratuito

Estacionamiento para automóviles: $4.000

Estacionamiento para colectivos: $10.000

La venta anticipada de entradas ya se encuentra habilitada a través de la plataforma oficial del evento.

Más que salame: una experiencia completa

Además de la oferta gastronómica, el predio contará con una gran carpa de productores, puestos de embutidos, quesos y productos regionales, un paseo de emprendedores, patio gastronómico y propuestas recreativas para toda la familia. Mercedes se encuentra a unos 105 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es reconocida por la elaboración artesanal del salame quintero, preparado con carne de cerdo, carne vacuna y panceta, siguiendo recetas transmitidas de generación en generación.