Después de una temporada que reunió a más de 100.000 espectadores, Fuerza Bruta se prepara para regresar este 1° de octubre con una nueva etapa de su experiencia porteña. La compañía continúa creciendo, transformándose y sorprendiendo función tras función.

Hay nombres que necesitan presentación. Y hay otros que, a través de sus creaciones históricas y tras cosechar tantos éxitos, ya forman parte del imaginario de una ciudad. Fuerza Bruta es uno de ellos.

Un clásico que se renueva

Después de exitosas temporadas en Buenos Aires, cientos de funciones y miles de espectadores, la compañía vuelve a abrir su calendario porteño desde el 01 de octubre. La propuesta continúa creciendo y transformándose, incluso para quienes creen que ya saben qué esperar de Fuerza Bruta.

Fuerza Bruta regresa con una nueva temporada en Buenos Aires

Un nombre que circula, que se recomienda, que aparece una y otra vez entre las opciones para salir. Mucha gente ya lo tiene incorporado como parte de su vida en la ciudad. Un plan para volver, para llevar a alguien que todavía no lo conoce o para vivir una noche diferente. Una experiencia que atravesó distintas temporadas, generaciones de espectadores y momentos de la escena porteña hasta construir un lugar propio dentro del entretenimiento de Buenos Aires.

Los números de la última temporada

Ese vínculo sostenido con el público también se refleja en los números. Durante las últimas vacaciones de invierno, más de 100.000 espectadores vivieron la experiencia de Fuerza Bruta en su última temporada. La compañía se ubicó en el segundo puesto del ranking de AADET por cantidad de espectadores. Se consolidó, una vez más, entre las propuestas más elegidas de la cartelera porteña.

Un espectáculo vivo y en transformación

Fuerza Bruta es un espectáculo vivo, en permanente transformación. Su universo cambia, crece y se mueve. Las escenas se resignifican, nacen nuevas intervenciones y cada función se completa con la energía del público. En esta nueva etapa, escenas emblemáticas evolucionan para desafiar aún más los límites de la física y la percepción. Por eso, incluso para quienes ya lo vivieron, volver nunca significa encontrarse con lo mismo.

Esa capacidad de renovar la experiencia también se reflejó en sus últimas temporadas. Contaron con la participación de invitados especiales como Juli Poggio, Tuli Acosta, Flor Jazmín, Toti Spangenberg y Juli Castro, que se sumaron a vivir Fuerza Bruta desde adentro.

Un clásico porteño con proyección internacional

A lo largo de los años, la compañía llevó su particular lenguaje escénico a distintos países y escenarios del mundo. Se convirtió en uno de los proyectos argentinos con mayor proyección internacional. Ahora, mientras continúa consolidando su vínculo con el público local, Fuerza Bruta se prepara también para llevar su energía a nuevos escenarios con su próxima gira internacional.

Pero antes de seguir su recorrido por el mundo, Buenos Aires vuelve a ser el punto de encuentro. La ciudad donde Fuerza Bruta dejó de ser solamente un espectáculo para convertirse en un plan que ya forma parte de la agenda, de las recomendaciones y de la vida cultural de quienes viven y visitan Buenos Aires.

Desde hoy 01 de octubre, Fuerza Bruta vuelve a abrir las puertas de la Sala SinPiso. Funciones de jueves a domingos. Entradas a la venta por TicketFlash.