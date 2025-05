Nueva moda: Así es la innovadora forma de comer hamburguesas en Estados Unidos

La moda de las hamburgueserías se lanzó desde Estados Unidos y no tardó en llegar a Argentina. Teniendo en cuenta esto, el hecho de que se diera a conocer que existe un nuevo método para comer hamburguesas en aquel país expuso que no falta demasiado para que esta nueva moda se instale en nuestro país.

La gastronomía estadounidense tiene varios aspectos que se intentan imitar, aunque pocos de ellos logran meterse en el pueblo argentino. Sin embargo, con las hamburguesas se logró, a tal punto que son muchas las que se inauguraron en el último tiempo.

En este contexto, luego de la viralización de un video que expone el nuevo método para preparar esta comida, se especuló con la posibilidad de que se instale aquí. Esto llevó a analizar de forma detallada cómo es esta nueva preparación.

El innovador cambio a la hora de comer hamburguesas en Estados Unidos es el reemplazo del pan, ya que ahora comenzaron a prepararlas dentro de un wrap, que en nuestro país también es conocida como tortilla o como “rapiditas” debido al nombre que le puso una famosa marca para comercializarlo.

En uno de éstos, se le coloca un poco de salsa de cheddar, arriba va el medallón de carne y continúan una fetas de cheddar. Si bien se puede armar a gusto, en el video viral se le coloca panceta dorada, cebolla salteada, unos nachos y por encima otra tortilla.

Una vez que todo se encuentre dentro, esto es doblado para que nada se escape y posteriormente se lleva a una sartén para sellar y dorar de ambos lados. Una vez que esté hecho, sólo quedará probar este nuevo método que reduce la cantidad de harina que se come, aunque el resto de los ingredientes se mantienen intactos. Además, a la hora de morder las manos no entran en contacto con la carne, por lo que para muchos puede ser más cómodo.

Ante esta novedad, en las redes sociales no tardaron en llegar la opiniones que dejan entrever si se instalará o no en Argentina esta nueva modalidad: “Que es lo que está mal?”, “No me parece una atrocidad culinaria, pero un poco me pierden cuando agregan esos pseudo nachos”, “Yo lo hago con tapa de empanadas jajaja”, “búsquense un problema honesto está re bueno”.