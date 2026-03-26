El Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (MNBA) desplegará una variada agenda cultural hasta el 31 de marzo, con propuestas que incluyen cine, exposiciones, charlas y recorridos guiados, todas con entrada libre y gratuita.

Uno de los eventos destacados será una nueva edición del ciclo “Contame un cuadro”, que se realizará el sábado 28 a las 18 en la Sala Permanente. La actividad estará coordinada por el profesor Lucas Guevara y ofrecerá una mirada sobre la obra del escultor argentino Antonio Silvestre Sibellino, centrada en su pieza “La mujer del pañuelo”.

Ese mismo día a las 19, el auditorio del museo será sede del cierre del ciclo de cine francés, organizado junto a la Alianza Francesa de Neuquén. La propuesta incluye la proyección de “El acusado” (Le Fil), dirigida por Daniel Auteuil, un film de suspenso y drama que sigue la historia de un abogado enfrentado a un caso complejo.

En paralelo, el público podrá recorrer diversas muestras que continúan en exhibición. En la Sala Temporaria sigue abierta “Moda y Arte Argentino: Identidad y Vanguardia”, una exposición que propone un cruce entre arte, diseño y patrimonio, con curaduría de Silvina Vicente y Santiago Vargas. La muestra reúne piezas de la colección histórica del traje argentino, diseños contemporáneos y obras del acervo del museo, organizadas en distintos núcleos temáticos.

También permanece vigente “Luminia”, una exhibición fotográfica instalada en el hall y la confitería del MNBA. La propuesta reúne 16 obras seleccionadas en el marco del Concurso Patagónico de Fotografía y propone reflexionar sobre la luz desde una perspectiva estética y territorial, con trabajos de artistas de toda la región.

Por su parte, la Sala Permanente del museo ofrece un recorrido renovado por obras del patrimonio del MNBA y del propio museo neuquino. La propuesta curatorial, a cargo de Patricia Del Río, plantea un diálogo entre distintas disciplinas y épocas, generando nuevas lecturas sobre el arte argentino.

Las exposiciones pueden visitarse de martes a viernes de 9.30 a 20, y los sábados, domingos y feriados de 16 a 20. Además, se realizan visitas guiadas todos los días en horarios establecidos. Con una programación diversa y accesible, el MNBA Neuquén continúa consolidándose como uno de los principales espacios culturales de la región, con actividades pensadas para todo público.