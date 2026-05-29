Ñoquis de remolacha, un clásico del 29 que se renueva con un toque original

Los inmigrantes italianos trajeron consigo no solo su música, tradiciones y costumbres, sino también sus recetas.

Los “gnocchi” (ñoquis) un plato sencillo y económico, hecho principalmente de papas y harina, se convirtió en una opción popular en las mesas argentinas, especialmente a fin de mes, cuando el bolsillo escasea.

En Argentina, cada 29 de mes, muchas familias se reúnen para compartir un plato de ñoquis, una tradición que perdura a lo largo del tiempo y que tiene sus raíces en una combinación de leyendas, costumbres y necesidades económicas.

La costumbre de comer ñoquis los 29 de mes, se remonta a San Pantaleón, médico y santo cristiano del siglo III. Cuentan que en una oportunidad, llegó hambriento a la casa de unos campesinos italianos, que con lo poco que tenían, papas y harina, amasaron ñoquis y lo invitaron a comer. A cambio de su generosidad, les aseguró un año de cosechas abundantes. La promesa se cumplió.

Este acto de compartir, simboliza la esperanza y la abundancia. Y además, existe una práctica asociada a ésta tradición, que es colocar dinero debajo de cada plato de ñoquis, con la esperanza de atraer fortuna y abundancia para el próximo mes.

Los ñoquis de remolacha, son una variante colorida de la pasta tradicional, se preparan con puré de remolacha, papa, harina, huevos y condimento. El resultado son unos pequeños bocados esponjosos, color rojizo, que se cocinan rápidamente en agua hirviendo y se sirven con cualquier salsa que se desee.

Con papa, remolacha y harina, esta receta aporta una versión original y nutritiva del clásico plato del 29.

Ingredientes

2 remolachas medianas

1 papa mediana

1 taza de harina 0000 ( 140 gr aprox)

1 huevo

1 chorro de aceite

Sal y pimienta a gusto

Pelar y cortar las remolachas en trozos. Hervirlas en abundante agua.

Cuando estén a mitad de cocción, agregar la papa pelada y cortada. Cocinar hasta que ambas estén tiernas.

Retirarlas y escurrirlas bien, pisarlas por separado para obtener 2 purés. Es fundamental que ambos estén bien secos.

Luego, mezclar los purés y armar una corona sobre la mesada. Colocar en el centro el huevo, sal, pimienta y la mitad de la harina.

Unir y amasar suavemente, sumando harina de a poco, si la masa lo pide. Debe quedar suave, no pegajosa.

Dejar reposar la masa unos 10/15 minutos.