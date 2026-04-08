En el marco del Mes de la Tierra, Ohlala presenta una edición especial de su nuevo formato de experiencias: Pop Up Ohlala Green, una propuesta que fusiona diseño, arte y conciencia ambiental en un entorno cuidado y sensorial. El evento se realizará este sábado 11 y domingo 12 de abril, de 16:30 a 20:30 hs, en el Hilton Garden Inn Neuquén, con entrada libre y gratuita.



Pop Up Ohlala Green Edition propone una experiencia distinta dentro de la agenda de eventos en Neuquén. En esta edición, el concepto gira en torno a la “inspiración natural”, integrando espacios verdes, diseño consciente y propuestas que invitan a reconectar con lo esencial.

En esta edición, el diseño toma un nuevo significado. Pop Up Ohlala reúne diseñadores de autor y emprendedores que crean desde la identidad, la calidad y la intención. Propuestas únicas que no solo buscan destacarse estéticamente, sino también generar impacto desde lo que comunican. Porque hoy, elegir diseño también es elegir valores. Es apoyar lo local. Es apostar por lo auténtico. Es consumir de manera más consciente.



La propuesta incluye una serie de activaciones diseñadas para generar interacción y Diseñadores y emprendedores con propuestas únicas de autor, espacios verdes intervenidos con estética natural, degustación de vino, living botánico para relajarse y conectar con el entorno con música en vivo. Cada uno de estos espacios busca generar una vivencia integral, donde el diseño no solo se observa, sino que se experimenta.

Ohlala Recicla.



Es un espacio creado para transformar pequeños hábitos en grandes cambios. En alianza con Deco Klart, este punto funcionará como estación de reciclaje donde los asistentes podrán acercar envases de yogurt, shampoo y otros materiales reutilizables. Además, habrá asesoramiento sobre prácticas de reciclaje y cuidado ambiental, promoviendo un consumo más consciente y responsable. Como incentivo, quienes participen llevando sus reciclables formarán parte de un sorteo de premios especiales de Deco Klart, reforzando la idea de que cada acción cuenta y puede generar impacto positivo.



Como parte de esta edición especial, las primeras 100 personas que se registren recibirán la Bag Ohlala, que incluirá: descuentos para utilizar durante el evento y un regalo para “plantar tu intención”, en línea con el concepto de la propuesta en esta especial edicion green.

Un nuevo formato de eventos lifestyle en la Patagonia

Pop Up Ohlala se consolida como un formato innovador dentro de los eventos de diseño en Neuquén, con una propuesta mensual que combina estética, experiencia y conexión. La edicion Green marca un paso hacia la incorporación de valores sustentables dentro del universo del diseño y el consumo, alineándose con tendencias globales que priorizan la conciencia ambiental.



Miriam Anriquez destaca la importancia del Pop Up Ohlala Green: “En esta edición Green quisimos dar un paso más y pensar el evento desde una mirada más consciente. Creemos que el diseño no solo tiene que inspirar desde lo estético, sino también desde los valores que transmite. Pop Up Ohlala nace como una experiencia, y en este caso, buscamos que esa experiencia también invite a reconectar con la naturaleza, con el consumo responsable y con pequeñas acciones que generan impacto. La sustentabilidad no es una tendencia, es una forma de vivir, y queríamos que esté presente en cada detalle del evento en el mes de la Tierra.”

Datos del evento



Pop Up Ohlala – Green

Hilton Garden Inn Neuquén

Sábado 11 y domingo 12 de abril

16:30 a 20:30 hs

Entrada libre y gratuita