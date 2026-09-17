Quini 6: dos ganadores se repartieron $2.749 millones

El sorteo N.º 3409 del Quini 6 dejó dos nuevos millonarios. Dos apostadores acertaron los seis números del Tradicional y se repartieron un pozo que superó los $2.749 millones. Cada uno se llevará $1.374.510.690.

Los boletos ganadores se jugaron en la localidad de La Para, Córdoba, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los números favorecidos fueron el 13 – 14 – 16 – 19 – 20 – 29.

Quini 6: dos ganadores se repartieron $2.749 millones. En el sorteo del miércoles, un apostador cordobés y otro porteño acertaron el Tradicional y se llevaron cerca de $1.374 millones cada uno

Las modalidades que quedaron vacantes

Las otras dos modalidades principales del Quini 6 no registraron ganadores con seis aciertos. En La Segunda, los números sorteados fueron 02 – 06 – 09 – 31 – 36 – 42. El pozo de $3.108.599.852 quedó vacante.

En la Revancha, los números fueron 02 – 09 – 20 – 30 – 35 – 36. El pozo de $8.563.057.128 también quedó vacante y se acumula para el próximo sorteo.

El Siempre Sale repartió premios

La modalidad Siempre Sale sí tuvo ganadores. Con los números 11 – 25 – 27 – 38 – 40 – 44, hubo 10 apostadores que acertaron cinco números. Cada uno se llevará $39.312.961,20.

Uno de esos boletos ganadores se jugó en Entre Ríos. Los otros nueve se distribuyeron entre Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Neuquén y CABA.

El pozo millonario del domingo

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 20 de septiembre a las 21:15. El pozo global estimado es de $14.700 millones.

El desglose por modalidad es el siguiente:

Tradicional Primer Sorteo: $1.165.000.000

$1.165.000.000 La Segunda: $3.540.000.000

$3.540.000.000 Revancha: $9.285.000.000

$9.285.000.000 Siempre Sale: $510.000.000

$510.000.000 Extra: $200.000.000

El sorteo se transmitirá en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), la TV Pública y el canal oficial de YouTube de Lotería de Santa Fe.