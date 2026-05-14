Este jueves, el gobierno de la provincia de Neuquén presentó oficialmente la prueba de Running Malvinas 2026, una competencia que unirá actividad física, homenaje a los Veteranos de Guerra y una campaña solidaria para acompañar tratamientos oncológicos infantiles. El evento se realizará el 14 de junio en la zona de bardas de Villa El Chocón y ya cuenta con más de 250 inscriptos.

Running Malvinas 2026 tendrá tres modalidades de recorridos: de 5, 10 y 21 kilómetros sobre circuitos de bardas, con punto de partida y llegada en el tradicional Puesto del Tío Mauro, conocido como “La Porfía”. La actividad se desarrollará en el contexto del 44° aniversario de la última resistencia física de los soldados argentinos en la Guerra de Malvinas y busca mantener viva la memoria sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

El Gobierno provincial destacó el rol del deporte para “malvinizar”

Durante la presentación realizada en la Ciudad Deportiva, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, Josefina Codermatz, remarcó el valor simbólico de la propuesta. “Lo mágico del deporte es que permite unir homenaje, solidaridad y el disfrute de un lugar maravilloso como Villa El Chocón”, expresó.

En la misma línea, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, sostuvo que la iniciativa forma parte del objetivo provincial de “Malvinizar Neuquén”, especialmente entre las nuevas generaciones.

Según explicó, el desafío es mantener vigente la memoria histórica a través de actividades recreativas y deportivas que convoquen a toda la comunidad.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén Josefina Codermatz, en la presentación de Running Malvinas 2026 de este jueves

Veteranos de Malvinas: “La memoria debe seguir presente”

El presidente de la Asociación Veteranos de Malvinas, Elio Canali, destacó el impacto emocional y simbólico de este tipo de encuentros.

“649 lo dejaron todo. El honor y la gloria es para ellos”, afirmó al recordar a los soldados caídos durante el conflicto bélico de 1982.

Canali aseguró además que cada corredor que participe de la competencia estará colaborando con el objetivo de mantener viva la memoria de Malvinas en toda la provincia.

Una carrera con fin solidario

La competencia también tendrá un fuerte componente social. La Fundación Manos que Ayudan instalará un buffet solidario para recaudar fondos destinados a acompañar tratamientos y patologías crónicas infantiles, especialmente casos oncológicos.

La referente de la organización, Noemí Bascur, explicó que el trabajo conjunto entre el Estado, empresas, ONG y comunidad permite asistir a familias que atraviesan situaciones complejas. “Vamos a correr por la memoria, pero también por la solidaridad”, señaló.

Malvinas Running se realizará el 14 de junio en coincidencia con el 44° aniversario del fin de la guerra

Más de 250 inscriptos y expectativa turística

Desde la organización confirmaron que ya hay más de 250 personas anotadas para participar de la jornada deportiva, que además tendrá impacto económico y turístico para Villa El Chocón. El intendente local, Pablo Di Fonzo, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó la importancia de que la localidad siga siendo sede de eventos masivos.

La prueba es organizada por la Asociación Civil Deportiva y Cultural El Viento. Su presidente, Rafael Carrera, detalló que los circuitos fueron diseñados para aprovechar el paisaje natural de bardas característico de la región.

Cómo inscribirse a Malvinas Running 2026 de Villa El Chocón

Las personas interesadas en participar todavía pueden inscribirse a través del formulario oficial.