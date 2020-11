Darío Martínez prometió "sanear" el sistema eléctrico

El Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez consideró necesario “sanear el sistema eléctrico” e instó a los dirigentes cooperativistas a “trabajar en la Tarifa Social y en subsidios eficientes”.

Por el momento, la herramienta del pensamiento político de la cartera de energía parece ser únicamente FACE. Los dirigentes aseguraron que el eje de sus políticas pasa por “la diferenciación entre la necesidad y la demanda del servicio público”, reafirmando la posición con los lineamientos de la autoridad nacional.

“La determinación responsable de precios, no solo debe brindar claridad, confianza y una rentabilidad razonable a las empresas de la cadena generación, transporte y distribución, sino que también debe llegarle al usuario a un precio compatible con su derecho humano al acceso de un servicio público. La diferencia de costos entre estas dos posiciones la debe zanjar el Estado, ocupándose de reducir esa brecha», expresaron desde FACE.

“Ya no se puede considerar a toda la necesidad de la energía como demanda, por lo tanto, se debe separar aquella necesidad de energía que no puede ser satisfecha mediante la adquisición del bien… de forma tal de asegurar el derecho a la energía de aquellos que no pueden pagarla” detallaron en un comunicado.

En este sentido, la Federación definió a la demanda como la porción de un universo que pueda pagar la tarifa eléctrica. Y al mismo tiempo aseguró que “debe hacerlo, a precios justos y razonables tal como establece la ley”, separando del mercado “la asignación de recursos a la tarifa social”.

Para ello consideró que el precio “debe ser convalidado por la capacidad de pago de los clientes y es acá donde hay que ingresar en las particularidades de la emergencia” planteó sobre el cálculo de las tarifas.