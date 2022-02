Martínez: "no se entiende el trato despectivo de Schiaretti"

Luego de reunirse con intendentes de la provincia de Córdoba, con quienes mantuvo un encuentro de trabajo, en el contexto de obras de gas que beneficiarán a municipios de esa provincia, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, respondió las duras críticas del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, quien lo había cuestionado por, según su mirada, favorecer productores de bioetanol de caña de azúcar (Tucumán) en desmedro de los del bioetanol de país (Córdoba).

"Hace ya cinco meses que el Bioetanol de Maíz tiene exactamente el mismo tratamiento que el Bioetanol de Caña de Azúcar", dijo Martínez.

El secretario de Energía dijo que trabaja "codo a codo con los productores de Biocombustibles desde que asumimos la conducción de la Secretaria de Energía avanzando en soluciones duraderas, por eso no se entiende ni la virulencia de las declaraciones, ni el trato despectivo que me dispensó el Gobernador Schiaretti salvo que este muy mal informado o que no hable habitualmente con los productores del sector".

Schiaretti, en medio de pedidos de una nueva ley de bicombustibles había plantado que no quería “estar a merced de un burócrata de cuarto nivel que es el secretario de energía que dice cuál es el nivel de mezcla entre biocombustibles y naftas. Queremos que esté en la ley y que se nos trata a los derivados de la caña de azúcar de las provincias hermanas”.

Hoy, Martínez, definió el cuadro de situación: "Cuando llegamos a la Secretaría, los biocombustibles no recibían aumentos de precio desde 2019, la producción de Biodiesel estaba absolutamente paralizada, la de Bioetanol en mínimos históricos, y la Ley del Régimen del sector tenía vencimiento inminente. Hoy la producción de Bioetanol no da abasto para satisfacer la demanda de las Refinerías, el Biodiesel se puso a producir, y tenemos una nueva Ley que regula la actividad”.

Al hablar del actual marco normativo para el sector, Martínez recordó que “por la Resolución de la Secretaría de Energía 852/21 de septiembre del año pasado y por el Decreto 717, acordado y solicitado por todo el sector de productores, el Bioetanol de Maíz y de Caña de Azúcar, tiene exactamente el mismo porcentaje de corte, el mismo cupo y el mismo precio, que evoluciona automáticamente, y en igual medida que el precio de las naftas en surtidor", explicó Darío Martínez.

En su reunión con siete intendentes de Córdoba, Martínez firmó “la ampliación de la red de gas para 7 localidades cordobesas, por una inversión de más de 1.100 millones de pesos, son obras que van a mejorar la calidad de vida de 100.000 habitantes” y añadió que “estamos en un momento en que el país está creciendo y demandando más energía, necesitamos que esa energía sea en la misma cantidad y calidad vivan donde vivan, ese es el proyecto de país federal que queremos: a ninguna provincia le va bien si le va mal al país, y a todas las provincias les va mejor si le va bien al país”

Deuda con CAMMESA

Por otro lado, el Secretario de Energía explicó que "mientras más de veinte provincias acordaron la regularización de su situación con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) con la refinanciación de sus deudas por la compra de Energía, Córdoba continua con una deuda superior a los 5.200 Millones de pesos sin saldar ni regularizar. De esta forma perjudica a las cooperativas eléctricas cordobesas, impidiéndoles acceder a los beneficios que otorgó el régimen de refinanciación en vigencia del artículo 87, y a los usuarios Cordobeses a los que se le niega la posibilidad de quitas y refinanciamiento de las deudas que hubieran tenido por facturas impagas del servicio eléctrico".