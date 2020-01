Anularon rebaja de condena para el abusador de su sobrina

Un juez de Ejecución penal anuló una rebaja de sentencia dictada por otra magistrada, por la que se había beneficiado a un hombre condenado a 9 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina, en la localidad de Rincón de los Sauces.

El 11 de agosto de 2016, Alberto Benedicto Soto fue condenado a 9 años de cárcel por el tribunal integrado por los jueces Alejandro Cabral, Héctor Rimaro y Ana Malvido por el delito que tuvo a su sobrina de 11 años como víctima.

En una audiencia la jueza de Ejecución Raquel Gass, en acuerdo con el fiscal Carlos Caroselli, le concedió a Soto una reducción de pena de siete meses, con argumentos tales como la buena conducta en el penal y los cursos de lutheria, mecánica y electricidad que había completado durante su encierro. Sólo la querella, representada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, se opuso y pidió la nulidad de esa decisión, la que llegó en los últimos días de diciembre mediante la resolución del subrogante Luis Piedrabuena quien nulificó el anterior resolutorio y pospuso una audiencia para establecer el cómputo de pena para después de la feria.

Hertzriken Velasco, en diálogo con la prensa, afirmó que “las salidas transitorias para Soto van a ser en mayo de 2020 y la libertad condicional recién el 17 de noviembre de 2021”. Agregó que en la próxima audiencia pos feria judicial “nuevamente la defensa pedirá la reducción y nosotros nos opondremos. Estamos sumamente conformes con lo decidido por el juez Piedrabuena, pero disconformes con la actividad de la fiscalía que prestó su conformidad en las audiencias anteriores para esta reducción”. Recordó que la jueza Gass “se tomó 4 minutos para concederle el beneficio al perverso de Soto”.

“Tenemos un compromiso asumido de que Soto no recupere la libertad, no goce en la medida de lo posible de las salidas transitorias y no goce de ningún tipo de beneficios, es decir que cumpla la condena integralmente”, expresó finalmente.

Este caso conmocionó a la localidad de Rincón de los Sauces no solo porque la niña había comenzado a ser abusada cuando tenía apenas 10 años, sino porque pocos días después su papá, un conocido dirigente petrolero de la localidad murió como consecuencia un infarto al día siguiente de que el acusado fuese imputado pero dejado en libertad.